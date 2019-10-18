Сибирячка жаловалась маме на мужа-тирана, забирала заявления из полиции. Теперь его обвиняют в убийстве тещи

В Алтайском краевом суде идет процесс над двумя жителями Новокузнецка, отцом и сыном. Их обвиняют в двух страшных преступлениях – похищении и убийстве женщины в Барнауле. Муж и дочь погибшей считают подсудимых извергами, достойными пожизненного лишения свободы. Обвиняемые же, судя по всему, считают совершенное преступление единственным выходом из сложившегося в их семье конфликта. «Комсомолка» рассказывает подробности этой жуткой истории.

«Бил, оскорблял, выгонял из дома»

На момент совершения преступления 32-летний предприниматель Алексей Вялых находился в бракоразводном процессе с Екатериной Глотовой. Пара жила в Новосибирске и воспитывала двоих детей – 5-летнюю дочку и 3-летнего сына. По словам Екатерины, во время их брака муж полностью обеспечивал семью и помогал с лечением младшего сына – мальчику поставили диагноз «онкология». Но дома, по словам женщины, Алексей был тираном.

– Брак был несчастливым, можно даже сказать, ужасным. Бил, психологически давил, оскорблял, ревновал, не разрешал водить домой подруг, отбирал телефон и банковские карты, выгонял на улицу голышом. После того, как сын заболел, все это обострилось, – охарактеризовала свою семейную жизнь Екатерина.

Она даже писала на мужа заявления в полицию в связи с побоями, но впоследствии забирала их. Один раз женщина подавала на развод, но муж, по ее словам, валялся в ногах и просил прощения, обещал, что все образуется. Простила. А потом все началось снова.

Екатерина Глотова с бывшим мужем Алексеем Вялых. Фото: предоставлено Екатериной Глотовой

Своими семейными проблемами она делилась с мамой, Татьяной Глотовой. Та, хоть и жила в Барнауле, как могла, старалась помочь дочери. Но Алексею эта помощь не нравилась, ведь мама убеждала дочь расторгнуть токсичный брак.

– С моими родителями муж почти не общался – только когда встречались на детских днях рождения. Он изначально относился к ним недружелюбно, старался не общаться, – рассказала женщина.

Последняя капля

В 2018 году отношения между Екатериной и Алексеем накалились до предела. Ситуацию осложнял рецидив у сына. Мальчик проходил лечение в Москве, Екатерина лежала в больнице вместе с ним. В это время ее муж снимал квартиру в столице и жил там вместе с их общей дочкой и своей матерью.

– Алексей приходил в больницу и выматывал мне нервы. Не давал видеться с дочкой – я не могла покинуть стены медучреждения, а ко мне Настю приводили редко. Шантажировал, что отберет у меня детей. Однажды он ударил меня в больнице прямо на глазах у сына. Наверное, это стало последней каплей, – говорит Екатерина.

Подсудимый Алексей Вялых с бывшей женой Екатериной Глотовой и детьми. Фото: предоставлено Екатериной Глотовой

Алексей уехал с дочерью из Москвы немного раньше, чем его сына выписали из больницы. Когда Екатерина вернулась с ребенком в Новосибирск, он отобрал у нее сына прямо в аэропорту.

– Я уехала к родителям в Барнаул, а муж, как оказалось, отправился с детьми к родителям в Новокузнецке и положил сына в местную больницу. Мне позвонили оттуда и потребовали привезти медицинские документы. Я поехала и забрала ребенка, так как то лечение, которое они там запланировали, расходилось с тем, что нам рекомендовали московские врачи. Будучи в Барнауле, я звонила мужу и свекрови, чтобы узнать, как там дочка. Но мне никто не отвечал. Так мы прожили около недели, а потом они убили мою маму, – завершила предысторию Екатерина.

Похитили, насильно напоили и задушили

По данным следствия, Алексей вместе со своим 56-летним отцом Юрием Вялых несколько дней следил за двором и квартирой семьи Глотовых. Так они узнали, где припаркована машина родителей Екатерины – барнаульцы ставили автомобиль в соседнем дворе, так как подозревали, что Вялых могут попытаться навредить им.

Поздно вечером 10 октября 2018 года Алексей стал пинать автомобиль Глотовых, чтобы выманить тещу и тестя. На сработавшую сигнализацию вышел Петр Глотов, осмотрел авто и вернулся домой. Тогда Алексей повторил свой трюк, и в этот раз родители Екатерины вышли уже вместе. Они подумали, что встали на чужое место, и решили перепарковать автомобиль. При этом 51-летняя Татьяна Глотова по совету мужа решила выйти и выяснить, кому могла помешать их машина, а Петр поехал дальше.

Погибшая Татьяна Глотова и ее муж Петр Глотов. Фото: предоставлено Екатериной Глотовой

Там ее подстерегали отец и сын Вялых. Они оглушили женщину ударом по голове, затолкали в машину и стали возить по городу, насильно вливая в нее водку, чтобы сломить ее сопротивление. Приведя женщину в полубессознательное состояние, Вялых вывезли ее в промзону Барнаула на проспекте Космонавтов. Там они жестоко избили Татьяну руками, ногами и стеклянной бутылкой из-под водки – женщина получила не менее 24-х ударов. Впоследствии экспертиза установила у потерпевшей многочисленные ушибы, черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг.

Затем отец и сын выволокли женщину из машины, сдавили ее шею и с силой прижали к автомобилю. Так они держали Татьяну, пока она не перестала подавать признаки жизни.

Не найдя жены ни во дворе, ни дома, Петр сразу же обратился в полицию. Подозреваемых определили сразу же: накануне Екатерина видела в окно своего мужа, ошивающегося во дворе родителей.

Полиция объявила план «Перехват» и задержала отца и сына Вялых по дороге в Новосибирск в Тальменском районе к утру. К несчастью, Татьяны Глотовой к тому моменту уже не было в живых.

«Ты тоже голосуешь за лес?»

Конкретные причины убийства, кроме заявленных следствием «неприязненных отношений», пока неизвестны. Обвиняемые еще не дали показания в суде. Но из их вопросов потерпевшему Петру Глотову и его дочери Екатерине (она проходит как свидетель) стало понятно, что они считают Татьяну человеком, который препятствовал адекватному лечению внука. Кроме того, по мнению Вялых, она убедила дочь сделать один аборт и всячески пыталась заставить ее расторгнуть брак.

Екатерина Глотова с мамой и сыном. Фото: предоставлено Екатериной Глотовой

Как пояснила Екатерина, аборт она делала по медицинским показаниям, а что касается отношений с мужем – до поры до времени родители пытались помочь ей сохранить брак, но когда начались побои, естественно, заняли оборонительную позицию. На вопрос, за что Алексей мог убить ее маму, женщина сказала: «Она всегда говорила правду людям, в том числе и ему».

На суде Екатерине сложно было даже назвать бывшего мужа по имени – женщина говорила о нем «товарищ», «человек». Ее отец Петр Глотов назвал Алексея «типичным абьюзером» (тираном, – прим.ред.).

– Жена его не боялась, одна она могла с ним справиться. За год до убийства он напал на нее в поселке Краснообск, где лечили внука. Подбежал сзади, начал душить, но она кинула его через себя – занималась спортом. Поэтому он и подключил к делу отца, боялся не справиться один. Трусы они, пакостливые люди с корявыми понтами, – зло бросил Петр на суде.

По словам мужчины, умысел на убийство у Вялых возник давно. «В переписке есть такая фраза: «Ты тоже голосуешь за лес?» О чем тут можно еще разговаривать? Но мы с женой за себя не боялись, только за внуков и дочь», – рассказал Петр.

Интересно, что Юрий Вялых полностью взял вину на себя еще на этапе следствия. Он утверждает, что Алексей вообще не принимал участие в убийстве. Но в СКР считают, что те травмы, которые получила Татьяна, не мог нанести один человек.

Подсудимый Юрий Вялых с супругой. Фото: предоставлено Екатериной Глотовой

«Надо жить дальше»

Судит отца и сына Вялых тот же судья, что вынес приговор по делу об убийстве барнаульца Михаила Седова. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам – до 25 лет лишения свободы. После приговора они могут оказаться в разных колониях – Юрий Вялых является полицейским в отставке, а его сын «гражданский».

Екатерина и Петр достойно держатся в суде – видимо, они очень сильные люди, и нашли в себе волю жить дальше. Детям Екатерина пока, конечно же, ничего не рассказывает.

– Расскажу только через лет десять, если раньше сами не догадаются. Каждое утро и каждый вечер приходят воспоминания. Так можно загнать себя в угол или натворить непоправимое. Но нет. Дети нас с папой держат, – говорит женщина.

Читайте также:

Барнаулец убил «разрушившую» его жизнь бывшую тещу

Все началось после того, как его бывшая жена отказала во встрече с сыном, не исключено, что в момент, когда он просил о свидании, находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает паблик «Unusual Crimes Barnaul», под влиянием алкоголя тот пришел в ярость от запрета видеться с потомством (подробнее)