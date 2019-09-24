Насильно напоили и задушили. Как в Барнауле отец помог сыну выследить и убить тещу

В Барнауле завершили расследование дела о похищении и убийстве женщины. По данным следствия, житель Новокузнецка в компании со своим отцом жестоко расправился со своей бывшей тещей. Официальный мотив преступления – предстоящий развод мужчины с женой, в котором он винил ее мать.

«Она мешает нам жить»

11 октября 2018 года жительница Барнаула Екатерина Глотова разместила на своей странице «ВКонтакте» просьбу о помощи. Женщина писала, что накануне ее маму Татьяну похитил ее бывший муж Алексей Вялых, а помог ему в этом его отец Юрий Вялых.

В тот же день мужчин нашли в Тальменском районе. Они двигались на автомобиле в сторону Новосибирска. Позднее тело 51-летней Татьяны Глотовой обнаружили в лесополосе в промзоне Барнаула.

Екатерина утверждает, что незадолго до преступления Алексей угрожал ей и ее маме убийством:

- Он всегда думал, что мама мешает нам жить. При этом она с ним вообще в принципе никогда не разговаривала. И не виделись практически они, только на днях рождения детей.

На момент совершения преступления Екатерина и Алексей находились в процессе развода, параллельно судились за детей. Супруги жили в Новосибирске, но после разлада в отношениях разъехались каждый к своим родителям – муж отправился в Новокузнецк, а жена в Барнаул.

Алексей Вялых. Фото: предоставлено Екатериной Глотовой

Выслеживали три дня

Екатерина, а вместе с ней и следствие, считают, что ее экс-супруг вместе с отцом следили за ней и ее мамой с 8 октября. В среду, 10 октября, около 22:00 они специально пинали машину ее родителей, стоящую во дворе – чтобы выманить их из дома.

- Сначала на звук вышел папа и выключил сигнализацию. Через полчаса она сработала снова. Родители пошли вместе – решили перепарковать машину. Папа сел за руль, а мама пошла за ним пешком. Вялых подкараулили ее на углу дома. Когда мама не вернулась, мы с папой поняли, что ее могли похитить. Накануне я видела в окно, как Алексей ошивается во дворе, - рассказала Екатерина.

Глотовы сразу же обратились в полицию. Злоумышленников задержали по горячим следам через несколько часов, но убийство уже произошло.

- Они заранее все спланировали и просчитали, но то, что я младшего увижу в окно, конечно, не предугадали. Наверное, думали, что пока мы будем в замешательстве, они успеют уехать из Алтайского края. Даже вещи в крови не выкинули никуда, их в машине нашли, - говорит Екатерина.

СУ СКР по Алтайскому краю очень кратко описывает подробности убийства, но даже от этих сухих строчек появляются мурашки: «Двигаясь по городу, мужчины жестоко избивали потерпевшую. Чтобы сломить волю к сопротивлению, вливали в ее организм спиртное. В районе промышленной зоны краевой столицы обвиняемые задушили женщину и оставили ее тело на улице, после чего скрылись».

Юрий Вялых с женой. Фото: предоставлено Екатериной Глотовой

Новая версия: убивал только свекр

Поначалу, по словам Екатерины, ее экс-супруг признался в убийстве и даже показал место, где бросили ее маму. Его отец при задержании был «спокоен как удав, и сказал, что не жалеет о совершенном».

Сейчас же, по данным краевого следкома, у Вялых появилась другая версия: «Отец предпринимателя полностью отрицал причастность сына к совершенным преступлениям, утверждая, что его ребенок являлся лишь свидетелем, а похищение и убийство совершил он один. Версию отца поддержал и сын».

Однако собранные доказательства, в том числе следственный эксперимент, опровергли слова обвиняемых. Следствие заявило, что способы и количество нанесенных ударов свидетельствуют о том, что их не мог нанести один человек.

Дело уже передали в прокуратуру и далее в суд. Дата первого судебного заседания еще не назначена. За время следствия в деле сменилось три следователя, пожаловалась Екатерина:

- Целый год расследовали то, что очевидно и так. Я считаю, что первые два следователя сливали информацию обо мне бывшей свекрови – просто она оказывалась в курсе таких вещей, которые, кроме меня и папы, знали только они. Я сама напросилась на встречу со вторым следователем, а так даже не вызывали. Когда дело передали последнему следователю, ему за два месяца пришлось проделать всю работу. Тут он, конечно, молодец.

Алексей Вялых с детьми и Екатериной Глотовой.

Владельцы криптовалюты

Потерпевшим по делу признали отца Екатерина, как мужа погибшей. Он собирается подать в суд иск о возмещении морального вреда. Но Глотовы сомневаются, что получат какую-то существенную материальную компенсацию – у семьи Вялых нет в собственности ничего ценного, кроме единственного жилья.

- СКР указал, что Алексей – предприниматель, но ИП у него оформлено чисто номинально. Вообще, насколько я знаю, у них много денег было в биткоинах. У бывшего мужа есть установка для добывания криптовалюты. Я приходила в его рабочий офис (она там стоит), писала в Москву его начальству – но аппарат этот мне так и не удалось выудить, - рассказывает Екатерина.

Сейчас она хочет побыстрее забыть о существовании семьи Вялых. Но пока Юрий и Алексей сидят в СИЗО, ее периодически беспокоит бывшая свекровь.

- Я ожидаю чего угодно. Она писала в опеку, чтобы я давала ей видеться с внуками. По закону она имеет на это право, но я написала огромное письмо опеке в ответ с рассказом обо всей ситуации – и мне больше даже не звонили, - говорит Екатерина.

Официальный развод супруги оформили только в январе 2019 года. Тот факт, что отец детей находится под следствием, не является основанием для лишения его родительских прав. Даже если он получит суровый срок, это может не убедить органы опеки. Наличие у отца родительских прав будет означать, что Екатерине все же придется как-то контактировать с ним и бывшей свекровью.

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