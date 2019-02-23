2019-02-23T11:11:19+03:00
Происшествия

Барнаулец убил «разрушившую» его жизнь бывшую тещу

Иван ОЛЕКСЮК
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Подозреваемый в убийствеПодозреваемый в убийствеФото: Телеграм-канал "Unusual Crimes Barnaul"
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В Барнауле будут судить 36-летнего мужчину, который убил свою бывшую тещу. Мужчина думал, что она была причиной многих его проблем. ЧП произошло 20 февраля по адресу проезд Северо-Власихинский, 102.

Все началось после того, как его бывшая жена отказала ему во встрече с сыном, не исключено, что в момент, когда он просил о свидании, находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul», под влиянием алкоголя тот пришел в ярость от запрета видеться с потомством.

Свою злобу он решил выразить на 59-летней теще, которая, по его мнению, была виновницей семейного разлада.

Он нанес ей несколько ударов, в результате женщина скончалась от открытой черепно-мозговой травмы. Тело матери обнаружили дочь и ее новый супруг. Полиция быстро вышла на след преступника, сейчас он находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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