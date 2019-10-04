Ольга Бузова искала себе мужа во время концерта в Барнауле

3 октября в Барнауле c концертом выступила популярная певица и телеведущая Ольга Бузова. Ее выступление в спорткомплексе «Темп» длилось почти два часа. За это время девушка исполнила самые известные песни, пообщалась с публикой и чуть не нашла себе жениха.

Аншлаг и жара

Накануне выступления Ольга записывала сторис в Instagram, колеся по Барнаулу на такси. Она слегка огорчилась, что в краевой столице нет кофейни Starbucks, и получила комплимент от водителя: мужчина сказал, что это она привезла в Барнаул хорошую погоду, а не антициклон.

Судя по многочисленным видео из соцсетей, зал был полон, практически «аншлаг». Барнаульцы (в основном девушки) громко скандировали песни Ольги Бузовой, и даже порой заглушали саму певицу, сообщает «Толк». Они исполнили с ней такие хиты, как «Водица», «Принимай меня», «АтоМы», «Мало половин», новинку «Вот она я» и другие.

medunin5 Ольга Бузова в Барнауле.

По словам очевидцев, в спорткомплексе «Темп» было действительно жарко, так как певица хорошенько «зажгла» публику. «Спасибо вам, Барнаул, за то, что так тепло встретили меня. Я слышала, что в прошлый раз в Яровом я побила рекорд по сборам», — поделилась с фанатами Бузова. Ольга пообещала еще не раз приехать в Алтайский край.

Несостоявшийся жених

Как сообщает «Алтапресс», во время концерта Бузова в шутку попросила у публики разрешения забрать хорошую погоду с собой в Москву. Но певицу начали просить Бузову остаться. «А что мне тут делать? Если только замуж выйду за настоящего сибирского мужчину», — ответила Ольга.

Жених тут же нашелся — около сцены в фан-зоне. Резвый молодой человек по имени Денис сообщил, что приехал из Бийска и готов жениться на певице. Ольга обрадовалась, заявив, что имя парня начинается на ее любимую букву. Интересно, что так же звали ее жениха из шоу «Холостяк», с которым она рассталась практически сразу после шоу из-за неприглядных подробностей его личной жизни.

buzova86_buz Ольга Бузова в Барнауле.

«А что это за девушка рядом с тобой?, — спросила у бийского Дениса певица. — Имей ввиду, что я отменила моду на разводы». Парень поспешил сообщить, что девушка рядом с ним его племянница и продолжил набиваться в женихи.

Ольга немного пококетничала, но затем довольно холодно оборвала парня, заявив, что раз у него нет с собой цветов для нее, то он не способен на серьезные поступки. А затем и вовсе объявила, что у нее есть друг — комик Тимур Батрутдинов.

Теплый прием

После концерта певица поделилась впечатлениями от выступления в своем аккаунте в Instagram. «Чтобы понять, что происходит на моих концертах, нужно на них быть... Нет слов...Спасибо за такой теплый прием», — написала Ольга.

buzova86_buz Ольга Бузова в Барнауле.

После выступления певица показала свои многочисленные подарки от поклонников: цветы, шоколадки в обертках с ее изображением, мягкие игрушки. «Барнаул, спасибо, мои хорошие», — благодарила фанатов Ольга. По ее словам, в «Темпе» на ее выступление собралось более двух тысяч человек.

Напомним, 13 июля 2019 года Бузова уже была на Алтае — она выступала с концертом на курорте Яровое. За пару дней до концерта певица серьезно повредила ногу во Франции, во время съемок шоу «Форт Боярд». Тем не менее, она не стала отменять выступление.

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