2019-10-02T12:44:34+03:00
Общество

За рекламу концерта Бузовой жительнице Барнаула выписали штраф

Юлия ЕВГРАФОВА
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За размещение рекламы концерта Ольги Бузовой в неположенном месте жительнице Барнаула придется заплатить штраф. Афишу женщина приклеила на дорожный знак, сообщили в региональном УФАС.

Баннер с изображением известной российской певицы на одной опоре с дорожным знаком на улице Попова заметили сотрудники ГИБДД. Позже выяснилось, что его наклеила женщина, которая работала по договору со спортивным комплексом «Темп». Именно там завтра, 3 октября, и даст свой концерт Ольга Бузова.

- Запрет на размещение рекламы на знаках дорожного движения установлен потому, что такая рекламная информация может отвлекать внимание участников дорожного движения, затруднять восприятие значения дорожного знака, а также ухудшать его видимость, что создаст угрозу безопасности дорожного движения, - рассказала начальник отдела контроля недобросовестной конкуренции и рекламы регионального УФАС Наталья Буянкина.

К слову, теперь жительнице Барнаула придется заплатить штраф – 2 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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