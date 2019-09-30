В Алтайском крае потеплеет к концу недели

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-30T12:36:57+03:00

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Холод, с которого началась рабочая неделя, уйдет уже в среду. Как рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, еще 1 октября в регионе будет холодно, а со 2-го установился антициклон.

Температура воздуха днем 2 октября прогреется до +11...+12. В последующие дни и до конца недели будет теплеть на 1-2 градуса каждый день - до +18...+22 в воскресенье. Ночью с 1 по 3 октября прогнозируют минусовую температуру, а затем будет небольшой «плюс».

Осадков в течение недели не ожидается. Также, согласно прогнозу, ветер сменится с западного на восточный, скорость до 8 м/с.

Интересно, что предыдущий прогноз синоптика относительно выпадения снега в Барнауле не сбылся: 30 сентября не пролетело ни снежинки.

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ИСТОЧНИК KP.RU