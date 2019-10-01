Барнаульский священник пригласил в гости Грету Тунберг, чтобы привлечь внимание к экологической проблеме

Барнаульский священник, иерей Александр Микушин, пригласил 16-летнюю школьницу из Швеции Грету Тунберг в гости на Алтай. Девочка прославилась своей деятельностью в сфере защиты окружающей среды, и батюшка решил привлечь внимание людей к проблеме экологии на территории Алтайского края и Республики Алтай.

Ядовитая нечисть

«Грета Тунберг, я тебя услышал! Приезжай к нам на Алтай. У нас тут с 12 апреля 1961 года апокалипсис, - начал свой пост Александр Микушин. - Благодаря ракетно-космической деятельности за 50 с лишним лет в алтайских горах скопились тонны космического мусора. Фрагменты вторых ступеней в буквальном смысле слова падают на головы людям. Ядовитая нечисть по имени гептил отравляет нашу благословенную землю».

Священнослужитель привел в пример статистику, согласно которой Алтайский край опережает другие регионы Сибири по количеству больных онкологией. Известно, что вторые ступени ракетоносителей падают в Третьяковском, Чарышском и Краснощековском районах края, а также в Чойском, Турочакском, Чемальском, Онгудайском, Шебалинском, Усть-Канском и Улаганском районах республики, в том числе на территории Алтайского государственного биосферного заповедника. Падают космические обломки и на территории Хакасии и Тувы.

Часть ступени ракеты в селе Малоугренева Бийского района, 2014 год.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Жителей Алтая также травят за счет Америки, Франции, Великобритании и других стран. Наши «Протоны» и «Союзы» выводят их спутники на околоземную орбиту. Грета, я также тебе рекомендую съездить в село Балыкча. Только прихвати с собой «валидол», - то ли в шутку, то ли всерьез заявил батюшка.

А как же освящение ракет?

Александр Микушин также опубликовал ссылку на схему расположения районов на Алтае и трассы пусков ракетоносителей с космодрома Байконур и сопроводил ее комментарием: «Туристам на заметку». В ответ барнаулец Матвей Дорофеев решил поддеть иерея, и спросил у него в комментарии: «А как же ваш коллега отец Сергий, который освящает ракеты на космодроме Байконур?» Саму Грету парень назвал «комическим персонажем».

Священнослужитель нашел, что ответить: «Возможно, он не знает о том, что космические корабли травят жителей Алтая. Батюшка Сергий, освящающий на Байконуре болванки с ядовитым топливом, пусть приезжает с женой и детьми на отдых в село Балыкча Турочакского района Республики Алтай. Пусть все увидит собственными глазами. Насчет Греты абсолютно согласен. Выглядит нелепо. Испортили ребенку и жизнь, и психику».

Иерей Александр Микушин. Фото: скриншот видео канала Matvey Dorofeev на www.youtube.com

Александр Микушин также напомнил, что в 2018 году министерство здравоохранения Алтайского края объяснило лидерство региона в рейтинге субъектов РФ по количеству зафиксированных болезней влиянием радиоактивного загрязнения окружающей среды - а именно взрывами на Семипалатинском полигоне и падениями фрагментов вторых ступеней ракетоносителей.

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