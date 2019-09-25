2019-09-25T10:05:41+03:00
Общество

Жителей Алтайского края предупредили о падении обломков ракеты

25 сентября с космодрома Байконур стартует пилотируемый космический корабль
Анастасия Корягина
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Запустят именно эту ракету - «Союз-ФГ»Запустят именно эту ракету - «Союз-ФГ»Фото: пресс-служба Роскосмоса
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25 сентября около 17:00 по московскому времени с космодрома «Байконур» планируется запуск пилотируемого космического корабля с ракетой-носителем «Союз-ФГ». Траектория полета проходит над Алтайским краем, сообщают в пресс-службе Роскосмоса.

Отделение ступеней ракеты будет происходить в районе трех сел Третьяковского района - Новоалейское, Плоское и Шипуниха. Предупреждения о соблюдении мер безопасности направили также в Чарышский район.

«В целях обеспечения безопасности просим не находиться в указанное время в районах: хребет Плешивый Белок, Горький Белок, Еловский Белок, Королевский Белок, озеро Белоголосово, урочища — Озерное, Кедровка, Татарка, Подъемная, Усть-Ионыш, Алексеевка», — объявила администрация Чарышского района.

В отделе ГО и ЧС по Третьяковскому району не рекомендовали сельчанам выходить на открытые пространства в период запуска ракеты-носителя, хотя вероятность падения частей объекта минимальна - обычно все сгорает в атмосфере. Тем не менее, людей просят на время убрать с предполагаемых мест падения ступеней животных и технику.

После запуска ракеты специалисты Роспотребнадзора проверят грунт и воду на возможное попадание ядовитых веществ.

Запуск ракеты «Союз-ФГ» станет 70-м и заключительным стартом в истории этого носителя. Через 9,5 минут после старта ракета выведет корабль на орбиту, и начнется шестичасовой полет «Союза МС-15» к МКС. Стыковка корабля к станции планируется на 22.45 по московскому времени. Со следующего года космонавтов начнут отправлять на орбиту на новых ракетах «Союз-2.1а».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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