Просто космос: жители Алтайского края наблюдали полет корабля «Союз»

20 июля с Байконура успешно запустили космический корабль «Союз МС-13». В тот же день в 23:35 он пролетел над Рубцовском – через 7 минут после запуска.

Полет корабля удалось заснять рубцовскому фотографу Виктории Комаровой. Она поделилась с редакцией «КП-Барнаул» своими снимками.

Некоторые жители Алтайского края специально выезжали в южные и предгорные районы, чтобы посмотреть на полет. Так, барнаулец Юрий Красильников поделился в Facebook своими впечатлениями от увиденного: «Сегодня нам повезло - видели пролет «Союза» прям над головой. В селе Алтайском Алтайского района Алтайского края. Ура! Всех причастных и болельщиков - поздравляю!». Также ракету видели в Петропавловском районе.

Полет "Союза" над Рубцовском. Фото: Виктория Комарова

По данным «Роскосмоса», на орбиту отправились космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган. Рано утром 21 июля на Международной космической станции их встретили коллеги Алексей Овчинин, Ник Хейг и Кристина Кук.

В очередной длительной экспедиции на МКС космонавты должны проводить научно-прикладные исследования и эксперименты, регламентные работы, связанные с поддержанием работоспособности станции, дооснащение оборудованием.

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