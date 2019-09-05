Аллилуйя! Батюшка посидел на сиденье - и машина продана!

Священник Александр Микушин из Барнаула (прозванный молодежью «креативным батюшкой») опубликовал в Инстаграме фото, где он сидит в красном KIA Stinger.

Если вы думаете, что батюшка решил похвастаться своим новым авто, то глубоко ошибаетесь. Сам Микушин «безлошадный», но помогает другим продать автомобиль. Вот как рассказывает об этом сам отец Александр в соцсетях:

aleksandr_mikushin Идеальная продажа

«Недавно на улице Барнаула встретил вот этот автомобиль. Год назад, зашёл из любопытства в автосалон на улице Калинина. Походил по салону и с интересом посмотрел на машины. И уже направляясь к выходу, вдруг вижу за столиком отдела продаж одну свою знакомую. Пришлось вернуться, и мы поговорили о том, о сем и, конечно же, о машинах. Я спросил у Юлии, какая машина не продается на протяжении длительного времени. Она сказала, что "Стингер" не могут продать. С позволения администратора посидел в этой красивой машине 5 минут. Слов нет... Умеют люди делать хорошие вещи. С Юлией выпили по чашке чая и я пошёл (ибо безлошадный) по своим делам. А ровно через сорок дней Юля сообщила ,что "Стингер" благополучно продан. И вот, совсем недавно увидел эту красивую тачку на улице Партизанской. Алилуйя!»

- Это, конечно, с юмором написано, - отшутился Микушин в комментариях журналисту «Комсомолки». - Но факт есть факт, я еще таким образом и БМВ помог продать!

В комментариях к новости народ окрестил отца Александра менеджером продаж 80-го уровня.