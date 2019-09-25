16 человек получили травмы при аварийной посадке Boeing 767 в Барнауле

СЕГОДНЯ 19:33 2019-09-25T19:58:04+03:00

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16 человек с травмами лёгкой степени тяжести обратились за медпомощью после аварийной посадки Boeing 767 в Барнауле, сообщает Минздрав Алтайского края. Детей среди пострадавших нет.

Для дальнейшего оказания медпомощи в травмпунктах эвакуировали шестерых человек. С остальными работают на месте.

- В настоящий момент на месте продолжают работать семь бригад скорой помощи: медработники и психологи, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ситуация с пострадавшими находится на контроле министра здравоохранения и передаётся губернатору.

Напомним, вечером 25 сентября произошла жесткая посадка Boeing 767 рейсом Камрань-Барнаул, случилось возгорание стойки шасси. Из самолета эвакуировали 334 пассажира и 10 членов экипажа. Пожар ликвидирован.

На месте происшествия работает следственная группа. Проводится осмотр судна. Люди в аэропорту дожидаются ручной клади и багажа - их эвакуировали без личных вещей.

Смотрите видео с места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU