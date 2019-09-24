«Между жизнью и смертью»: девушку с «зеркальными» органами из Бийска прооперировал новосибирский робот

17-летняя Ангелина Шумейко из Бийска родилась с аномалией – у нее были зеркально расположены органы и сосуды сердца. Больницы стали для девочки вторым домом, а боли – привычным делом. Порой доходило до того, что казалось, будто сердце вот-вот вырвется. Накануне в новосибирской клинике ей провели уникальную операцию, давшую шанс на нормальную жизнь.

По словам мамы Ангелины, через 10 минут после рождения малышка потеряла сознание. Не представить, какую тревогу испытали родные девочки за время ожидания ответа от врачей.

- Её увезли в реанимацию. Через два часа сообщили, что с ребенком все в порядке, она жива, но слишком сильные шумы в сердце. Между жизнью и смертью. Сказали, что ничего сделать не могут. Направили нас в кардиоцентр, а потом выписали. Отправили, можно сказать, умирать. Сказали, что у них нет оборудования, чтобы спасти моего ребенка, - рассказала мама Ангелины Валентина.

Зеркальная девушка АнгелинаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Первый год девочка отставала в развитии: мало весила, не ходила. Как отметила её мама, ножки были очень худенькие, а живот – большой. Клиники, в которых могли помочь, были только в двух российских городах: Москва и Новосибирск.

- Мы выбрали новосибирскую клинику имени Мешалкина. Там более сильный кардиоцентр, их врачи даже ездят оперировать в Москву. Здесь и Академгородок, в котором много чего разрабатывают для Мешалкина, - добавила женщина.

Ежегодно ребенку приходилось наблюдаться у врачей. Год назад Ангелина поступила в Бийский педагогический колледж – в будущем, она преподаватель начальных классов. Учиться ей нравится. Но очное обучение далось непросто, так как мама поставила условие: если будет плохо по состоянию здоровья – переведется на заочное.

- За последний год у неё участились приступы, будто сердце вырывается, не могла дышать. Часто скрывала это от меня, - отметила Валентина.

Болезнь девушки – не рядовая. Как пояснил НГС сердечнососудистый хирург Виталий Шабанов, у Ангелины полная «инверсия всех органов - то есть, например, печень, которая располагается в норме справа, расположена слева».

Ангелина в колледжеФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Что интересно, само сердце, сами камеры сердца расположены правильно. Но сосуды сердца, наоборот, инвертированы. Тот сосуд, который должен выходить, например, из левого желудочка, как мы привыкли, это аорта — главный сосуд нашего сердца, — он выходит из правого желудочка. В то же время сосуд, который выходит из правого желудочка, он выходит из левого, - объяснил врач.

Состояние девушки осложнялось и приступами аритмии: сильное сердцебиение и ощущение, будто не хватает кислорода.

Исправить проблему такого рода могла лишь роботизированная система Stereotaxis Niobe, так как в России она установлена только в клинике Мешалкина. Лишь робот мог осторожно добраться до участка аритмии, который находился в труднодоступной камере сердца.

Уже на второй день после операции Ангелина могла ходить. Сейчас она находится в родном городе – Бийске, посещает занятия в колледже и ждет возвращения мамы домой: женщина находится в роддоме и должна вот-вот родить. Кстати, у Ангелины очень большая семья – 9 братьев и сестер, среди которых несколько приемных. Одного из них они встретили все в той же клинике Мешалкина – годовалого малыша оперировали, когда девочка лежала с мамой на обследовании.

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