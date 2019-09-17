В Барнауле прекращен сбор денег для тяжелобольного юноши с ДЦП

Терпению и силе Людмилы Шадриной позавидует каждый. Женщина в одиночку воспитывает двух внуков, одному из которых еще в младенчестве диагностировали ДЦП (детский церебральный паралич). Сейчас Артуру 18 лет, а его младшей сестре Арине – 10. Недавно у парня началось обострение, благотворительный фонд «Облака» собирал средства на лечение в реабилитационном центре «Шаг за шагом», а накануне появилась радостная новость - неизвестный спонсор согласился регулярно оплачивать терапию для юноши.

Родители Артура и Арины лишены родительских прав. История обычная: алкоголь.

«Я забрала внуков еще до этого. А потом мы долго судились с их папой. Суда четыре точно было. Он сам лишил прав мать и настаивал на том, чтобы забрать детей к себе. Суд сказал, что если есть отец, то дети должны быть у него, но в итоге дети остались со мной», - рассказала Людмила Александровна.

Сейчас мать перестала пить, закодировалась и проживает в Новосибирске. По словам бабушки, она еще восстанавливается после долгих лет пьянства. Но детей навещает.

Обострение у Артура началось недавно: боли, судороги, бессонница. Как рассказала его бабушка, бессонница мучит практически всех детей с ДЦП.

«У него одна ножка короче другой. Недавно она стала болеть, ножка за ножку заходит, и там косточка болит. Он плохо спит ночью», - отметила Людмила Шадрина.

Как рассказывают в благотворительном фонде, Артуру необходим ежеминутный уход, так как из-за мышечных спазмов он может поперхнуться слюной. Кроме того, для совершеннолетнего юноши он весит очень мало – всего 25 килограммов.

Фото: благотворительный фонд «Облака»

В период обострения ему необходим лечебный курс: ЛФК, массаж, иглорефлексотерапия. Также ему помогает иппотерапия (катание на лошадях). Занимаются они в клубе «Тандем». Добираться к ипподрому и обратно домой семье помогают волонтеры. Кстати, младшая сестра Артура профессионально занимается конным спортом и поддерживает брата в полезной дружбе с животными.

Но сумма для такой реабилитации большая – более 56 тыс. рублей. Женщине удалось найти лишь 6 700 рублей. Сбор остальных денег организовал фонд «Облака». Буквально день назад сотрудник фонда позвонил корреспонденту и рассказал, что у парня появился личный спонсор. Имя его не раскрывают. Он регулярно будет оплачивать лечение юного Артура, а, значит, сбор средств прекращен.

За историей мальчика "Комсомолка" будет следить и дальше.

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