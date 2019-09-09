Самые красивые ноги Барнаула: фото с конкурса красоты
20 зажигательных красоток приняли участие в конкурсе "Мисс Барнаул 2019" - он состоялся 7 сентября, в День города.
Сначала девушки танцевали и дефилировали на сцене Университетского дворика Алтайского госуниверситета. А потом переместились на главную сцену на площади Сахарова. Участницы предстали в разных образах. То это были русские красавицы в цветастых платьях с венками на голове, то современные девушки, одетые в стиле кэжуал (джинсах и косухах), то гламурные дамы в шикарных и сексуальных вечерних платьях. Кстати, последний образ понравился публике больше остальных - это было понятно по восхищенным возгласам из толпы.
Мисс Барнаул 2019.Видео Олега Укладова
В итоге самой обворожительной жюри признало 22-летнюю выпускницу Алтайского госуниверситета Елену Драгину. Королева красоты получила право участвовать в главном конкурсе страны «Мисс Россия-2019» и в международном конкурсе Top Model of the World. Первой вице-мисс стала Анастасия Бажинина, а второй - Алена Холодкова.
Победительница конкурса "Мисс Барнаула 2019" Елена ДрагинаФото: Олег УКЛАДОВ
Победительница конкурса "Мисс Барнаула 2019" Елена ДрагинаФото: Олег УКЛАДОВ
Победительница конкурса "Мисс Барнаула 2019" Елена Драгина (посередине)Фото: Олег УКЛАДОВ
"Мисс Барнаул 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU