Самые красивые ноги Барнаула: фото с конкурса красоты

20 зажигательных красоток приняли участие в конкурсе "Мисс Барнаул 2019" - он состоялся 7 сентября, в День города.

Сначала девушки танцевали и дефилировали на сцене Университетского дворика Алтайского госуниверситета. А потом переместились на главную сцену на площади Сахарова. Участницы предстали в разных образах. То это были русские красавицы в цветастых платьях с венками на голове, то современные девушки, одетые в стиле кэжуал (джинсах и косухах), то гламурные дамы в шикарных и сексуальных вечерних платьях. Кстати, последний образ понравился публике больше остальных - это было понятно по восхищенным возгласам из толпы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/730939" frameborder="0"></iframe> Мисс Барнаул 2019.Видео Олега Укладова

В итоге самой обворожительной жюри признало 22-летнюю выпускницу Алтайского госуниверситета Елену Драгину. Королева красоты получила право участвовать в главном конкурсе страны «Мисс Россия-2019» и в международном конкурсе Top Model of the World. Первой вице-мисс стала Анастасия Бажинина, а второй - Алена Холодкова.

Победительница конкурса "Мисс Барнаула 2019" Елена ДрагинаФото: Олег УКЛАДОВ

Победительница конкурса "Мисс Барнаула 2019" Елена ДрагинаФото: Олег УКЛАДОВ

Победительница конкурса "Мисс Барнаула 2019" Елена Драгина (посередине)Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаул 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

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