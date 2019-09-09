2019-09-09T09:53:43+03:00
Общество

Самые красивые ноги Барнаула: фото с конкурса красоты

Корону "Мисс Барнаул 2019" в День города получила 22-летняя Елена Драгина
САПОЖКОВА Александра
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"Мисс Барнаул 2019""Мисс Барнаул 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ
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20 зажигательных красоток приняли участие в конкурсе "Мисс Барнаул 2019" - он состоялся 7 сентября, в День города.

Сначала девушки танцевали и дефилировали на сцене Университетского дворика Алтайского госуниверситета. А потом переместились на главную сцену на площади Сахарова. Участницы предстали в разных образах. То это были русские красавицы в цветастых платьях с венками на голове, то современные девушки, одетые в стиле кэжуал (джинсах и косухах), то гламурные дамы в шикарных и сексуальных вечерних платьях. Кстати, последний образ понравился публике больше остальных - это было понятно по восхищенным возгласам из толпы.

Мисс Барнаул 2019.Видео Олега Укладова

В итоге самой обворожительной жюри признало 22-летнюю выпускницу Алтайского госуниверситета Елену Драгину. Королева красоты получила право участвовать в главном конкурсе страны «Мисс Россия-2019» и в международном конкурсе Top Model of the World. Первой вице-мисс стала Анастасия Бажинина, а второй - Алена Холодкова.

Победительница конкурса "Мисс Барнаула 2019" Елена Драгина Фото: Олег УКЛАДОВ

Победительница конкурса "Мисс Барнаула 2019" Елена ДрагинаФото: Олег УКЛАДОВ

Победительница конкурса "Мисс Барнаула 2019" Елена Драгина Фото: Олег УКЛАДОВ

Победительница конкурса "Мисс Барнаула 2019" Елена ДрагинаФото: Олег УКЛАДОВ

Победительница конкурса "Мисс Барнаула 2019" Елена Драгина (посередине) Фото: Олег УКЛАДОВ

Победительница конкурса "Мисс Барнаула 2019" Елена Драгина (посередине)Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаул 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаул 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Мисс Барнаула 2019"Фото: Олег УКЛАДОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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