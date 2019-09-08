2019-09-08T06:30:28+03:00
Общество

289 лет Барнаулу. Как прошел праздничный салют в главный день города

30 тыс. жителей края наблюдали красочное завершение праздника [видео]
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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СалютСалютФото: Олег УКЛАДОВ
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7 сентября Барнаул отметил свое 289-летие. Несмотря на то, что с погодой с утра не заладилось и синоптики обещали кратковременные дожди, жители краевой столицы посетили праздник.

Салют Фото: Олег УКЛАДОВ

СалютФото: Олег УКЛАДОВ

Праздничные мероприятия проходили сразу в нескольких точках города: площадях Сахарова, Советов, Ветеранов, набережной Оби, пешеходных зонах улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, в парках «Центральный» и «Нагорный», а также на районных площадках.

Салют Фото: Олег УКЛАДОВ

СалютФото: Олег УКЛАДОВ

Как пишет пресс-центр правительства региона, празднование Дня рождения Барнаула завершилось ярким фейерверком, который наблюдали 30 тыс. жителей и гостей города.

Салют День города 2019.Автор: Олег Укладов

Кстати, посмотреть на красочное завершение праздника пришел и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Салют Фото: Олег УКЛАДОВ

СалютФото: Олег УКЛАДОВ

Салют Фото: Олег УКЛАДОВ

СалютФото: Олег УКЛАДОВ

Салют Фото: Олег УКЛАДОВ

СалютФото: Олег УКЛАДОВ

Салют Фото: Олег УКЛАДОВ

СалютФото: Олег УКЛАДОВ

Салют Фото: Олег УКЛАДОВ

СалютФото: Олег УКЛАДОВ

Салют Фото: Олег УКЛАДОВ

СалютФото: Олег УКЛАДОВ

Салют Фото: Олег УКЛАДОВ

СалютФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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