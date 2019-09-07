В Барнауле представили поделки из «Города мастеров»
В Барнауле в День города на площадке барнаульского арбата на ул. Мало-Тобольской представили красивые поделки краевой творческой общественной организации народных ремесленников «Город мастеров».
Вот таких приятных котиков с цветами можно найти на полках выставки.
Также можно увидеть деревянные игрушки и различные алтайские настойки.
Творения ремесленниковФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Плетеные и изготовленные другими методами игрушки для детей представлены на Мало-Тобольской.
Плетеные поделкиФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Также выставлены куклы разных размеров, персонажи мультиков и сказок.
Детские игрушкиФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Алтайские поделки ремесленников, картины и сувениры - все это можно найти на барнаульском арбате.
ИСТОЧНИК KP.RU