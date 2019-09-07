2019-09-07T09:37:52+03:00
Общество

В Барнауле представили поделки из «Города мастеров»

Множество занятных сувениров можно найти на барнаульском арбате
БОРЗОВ Денис
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Поделки алтайских ремесленниковПоделки алтайских ремесленниковФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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В Барнауле в День города на площадке барнаульского арбата на ул. Мало-Тобольской представили красивые поделки краевой творческой общественной организации народных ремесленников «Город мастеров».

Вот таких приятных котиков с цветами можно найти на полках выставки.

Алтайские поделки Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Алтайские поделкиФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Также можно увидеть деревянные игрушки и различные алтайские настойки.

Творения ремесленников Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Творения ремесленниковФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Плетеные и изготовленные другими методами игрушки для детей представлены на Мало-Тобольской.

Алтайские поделки Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Алтайские поделкиФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Плетеные поделки Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Плетеные поделкиФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Также выставлены куклы разных размеров, персонажи мультиков и сказок.

Детские игрушки Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Детские игрушкиФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Алтайские поделки ремесленников, картины и сувениры - все это можно найти на барнаульском арбате.

Алтайские поделки Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Алтайские поделкиФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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