2019-09-07T06:59:01+03:00
Общество

Как в Барнауле празднуют День города 2019

Прямая трансляция со всех площадок города
БОРЗОВ Денис
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Мотопробег по проспекту ЛенинаМотопробег по проспекту ЛенинаФото: Олег УКЛАДОВ
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Сегодня, 7 сентября Барнаул отмечает свое 289-летие. Несмотря на то, что с погодой с утра не заладилось и синоптики обещают кратковременные дожди, жители краевой с утра посещают праздничные мероприятия.

Рядом с нулевым километром уже начался фестиваль национальных культур.

Фестиваль национальных культур Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль национальных культурФото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула подружились с байкерами и фотографируются с их "железными конями".

Фестиваль национальных культур Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль национальных культурФото: Олег УКЛАДОВ

Несмотря на капающий время от времени дождик люди собираются вокруг эксклюзивных ретромобилей напротив корпуса АлтГТУ им. Ползунова.

Выставка ретромобилей Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка ретромобилейФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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