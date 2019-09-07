Как в Барнауле празднуют День города 2019

Сегодня, 7 сентября Барнаул отмечает свое 289-летие. Несмотря на то, что с погодой с утра не заладилось и синоптики обещают кратковременные дожди, жители краевой с утра посещают праздничные мероприятия.

Рядом с нулевым километром уже начался фестиваль национальных культур.

Фестиваль национальных культурФото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула подружились с байкерами и фотографируются с их "железными конями".

Фестиваль национальных культурФото: Олег УКЛАДОВ

Несмотря на капающий время от времени дождик люди собираются вокруг эксклюзивных ретромобилей напротив корпуса АлтГТУ им. Ползунова.