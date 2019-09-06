День города Барнаула-2019: топ самых интересных праздничных мероприятий

Первая суббота сентября выдастся у барнаульцев очень насыщенной - краевой столице исполнится 289 лет. В этот день жителей Барнаула ждет яркая праздничная программа в разных уголках города. Традиционно главные события пройдут на площадях Советов, Сахарова и Ветеранов. «Комсомолка» составила список мероприятий, которые нельзя пропустить 7 сентября в День города Барнаула - 2019.

Забег по лестнице

Начинаем праздничное утро правильно - с тренировки! С 11 до 14 часов в Нагорном парке пройдет забег по лестнице. Возрастных ограничений в спортивном марафоне нет, так что посостязаться в физподготовке можно всей семьей.

Авиашоу

Зрелищное представление от спортсменов-парашютистов Барнаульского авиаспортклуба ДОСААФ и авиагруппы «Лидер» пройдет на набережной Оби. Они будут летать на самолетах Cessna, Remos и вертолетах Robinson. Удивлять жителей краевой столицы с воздуха будут с 16 до 16-30 часов. Главное, чтобы не подвела погода.

Конкурс красоты

Финал конкурса красоты «Мисс Барнаул – 2019» пройдет с 17-30 до 18-00 на площади Сахарова. Победительница этого нелегкого состязания получит множество призов и право на участие в главных конкурсах красоты России. А зрители – эстетическое удовольствие от увиденного.

Международный турнир по боксу

Это зрелище уж точно нельзя пропустить. На площади советов с 18 до 21 часов пройдет международный турнир по боксу «Великий бой на Великом Алтае». В нем примут участие профессиональные боксеры нашего региона. Это Карен Аветисян, Иван Башкиров, Вадим Ситнер, Мухаммад Бобур Анваров и Иван Писарев. На турнир в качестве гостя приедет и заслуженный мастер спорта СССР по боксу, олимпийский чемпион 1980 года Шамиль Сабиров.

Косплей-парад и шоу байкеров

На площади Сахарова с 14:00 до 22:00 горожан будет развлекать Сибирская медиагруппа. Одним из заметных пунктов программы станет косплей-парад. Косплей - это когда люди с помощью грима, костюмов и разных атрибутов перевоплощаются в персонажей компьютерных игр, комиксов, аниме. Также ожидаются зрелищные выступления байкеров «Ночные волки».

Гигантская раскраска и FIRE-шоу

В это же время - с 14:00 до 22:00 - на площади Сахарова около сцены будут постоянно работать аниматоры, живые статуи, 3D-фотозоны. Интересными будут гигантская раскраска, шоу-шар и яркое FIRE-шоу. Все это также представит Сибирская медиагруппа.

Салюты

Традиционно все праздничные мероприятия завершатся ярким фейерверком. В 22-00 он прогремит на шести площадках города: на пл. Сахарова и во всех районах города.

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