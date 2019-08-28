День города в Барнауле 2019: программа мероприятий

7 сентября жители краевой столицы отметят День города Барнаула 2019. Ему исполнится 289 лет со дня основания. Главные празднования в этот день пройдут на площадях Советов, Сахарова, Ветеранов. А также на пешеходных зонах улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, набережной Оби, в парках «Центральный» и «Нагорный». Концерты пройдут и на районных площадках.

Пресс-служба мэрии уже опубликовала программу празднования Дня города Барнаула - 2019.

На площадке перед АлтГТУ с 10 до 16 часов пройдет авто-ретро шоу «Здравствуй, земля Целинная!»

Обширная программа ждет барнаульцев и в парке культуры и отдыха «Центральный»:

- С 12 до 13 часов пройдет концерт оркестра культурного центра МВД России по Алтайскому краю.

- С 13:00 до 14:00 состоится игровая программа для детей о здоровом питании «Полезный урок от профессора Облепишкина».

- Уже с 14 до 22 часов гостей парка будут удивлять выставкой цветов «Театр красок!» В эти же часы барнаульцы смогут полюбоваться выставкой декоративно-прикладного творчества «Город мастеров».

- Также с 14:00 до 16:00 состоится программа «Ты, сердце Барнаула – Центральный наш район!»

- А с 16 до 17 часов пройдет концерт Барнаульского духового оркестра «Будь славен, Барнаул!»

- С 17:00 до 22:00 пройдет праздничная программа «Песни, танцы, карусель». Все мероприятие завершится в 22:00 салютом.

На набережной Оби также готовится праздничная программа:

- С 11 до 14 часов пройдет спортивный марафон, забег по лестнице Нагорного парка.

- С 12:00 до 16:00 (на смотровых площадках лестницы) состоится выставка творческих работ учащихся детских школ искусств города.

- С 12 до 14 часов барнаульцев ждёт встреча с шукшинскими героями в исполнении актёров Алтайского краевого театра драмы «Здравствуйте, люди!»

- С 14:00 до 15:00 состоится концерт казачьего детского хора «Услада» Барнаульской детской музыкальной школы №5.

- А с 15 до 16 часов пройдет концерт коллективов Детской школы искусств №6 «Русский квинтет» и «Акварель».

- С 16 до 16:30 состоятся показательные выступления авиагруппы «Лидер» и спортсменов-парашютистов Барнаульского авиаспортклуба ДОСААФ.

- С 16:30 до 17:30 пройдет концерт ансамбля преподавателей «Ретро» Барнаульской детской музыкальной школы №2.

- С 18 до 19 часов также состоится концерт Барнаульского духового оркестра «Будь славен, Барнаул!»

- А с 19:00 до 21:00 пройдет концерт кавер-группы «One day band».

Также на улице Мало-Тобольской в 10 часов откроется фотовыставка «В нашем городе сказки прячутся»:

- А с 10 до 16 часов пройдет выставка студенческих дизайн-проектов Алтайского государственного института культуры.

- Также с 10:00 до 20:00 состоится ремесленная ярмарка мастеров Алтайского края.

В университетском дворике на проспекте Ленина, 61 с 14 до 17 часов пройдет концертная программа «Барнаул студенческий, молодежный, творческий!» А на Нулевом километре с 10:00 до 15:00 состоится фестиваль национальных культур «Единой семьёй в Барнауле живём».

Также 7 сентября праздничные мероприятия пройдут на площади Советов:

- С 10 до 11 часов – презентация спортивных организаций города.

- С 11 часов – старт соревнований, посвященных празднованию Дня города, по 9 видам спорта: стритболу, армрестлингу, шахматам, кросс-фиту, гиревому спорту, силовому экстриму, силе удара, спортивному ориентированию, воркауту.

- С 11:00 до 12:30 – церемония открытия спортивного праздника «Барнаул спортивный – город чемпионов».

- В 12:30- старт легкоатлетических соревнований «Кросс Нации».

- С 15 до 17 часов – соревнования по велоспорту.

- С 18:00 до 21:00 – международный турнир по профессиональному боксу «Великий бой на великом Алтае».

А на площади Сахарова 7 сентября праздничные мероприятия также начнут утром:

- С 10 до 16 часов – выставочный ряд организаций дополнительного образования «Барнаул – Десятилетию детства!»

- С 13:00 до 14:00 – торжественное открытие Дня города «Мой город - лучший на Земле!»

- С 14 до 15:30 часов – праздничный концерт детских творческих коллективов города «Пусть детство звонкое смеется!»

- С 15:30 до 17 часов – праздничная программа культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю «Город счастья, любви и добра!»

- С 17:00 до 17:30 – подведение итогов Зональной городской студенческой стройки «Барнаул – 2019».

- С 17:30 до 18 часов – финал конкурса красоты «Мисс Барнаул – 2019».

- С 18:00 до 19:00 – парад российского студенчества.

- С 19 до 20 часов – молодежная праздничная программа «Барнаул – столица мира».

- С 20:00 до 22:00 – большая вечерняя эстрадная программа «Барнаул зажигает звезды».

- А в 22:00 барнаульцев ждет праздничный фейерверк «Под звездным небом Барнаула».

К тому же праздничные мероприятия пройдут в районах города. В Индустриальном, Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском.

Читайте также:

Гигантская раскраска и FIRE-шоу: что готовит «СМГ» на День города в Барнауле

День города в Рубцовске 2019 будут отмечать три дня