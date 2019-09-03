В День города в Барнауле состоится авиашоу

СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-03T13:03:02+03:00

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В эту субботу, 7 сентября, барнаульцы отметят 289-летие со дня основания города. В этот день на разных площадках города пройдут традиционные праздничные мероприятия. Одним из самых зрелищных будет авиашоу, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Так празднования традиционно пройдут на площадях Сахарова, Советов, Ветеранов. А также в парках «Центральный» и «Нагорный», пешеходных зонах улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, набережной Оби и в районах города.

Одно из самых зрелищных событий состоится после обеда. С 16 до 16:30 часов на набережной Оби пройдут показательные выступления авиагруппы «Лидер» и спортсменов-парашютистов Барнаульского авиаспортклуба ДОСААФ.

Так же 7 сентября барнаульцев ждет насыщенная концертная программа, выставки, ярмарки, спортивные соревнования. Завершится День города в 22:00 праздничным салютом. Он прогремит на шести площадках города.

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ИСТОЧНИК KP.RU