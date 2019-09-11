Барнаульца осудили за экстремистский ролик, который «провисел» у него на странице почти восемь лет

В начале августа барнаульского организатора мероприятий Олега Григорьева вызвали на беседу в УФСБ. Парня подозревали в распространении ролика экстремистского характера.

Положив трубку после беседы с силовиком, молодой человек даже не мог понять, о каком именно ролике идет речь. Вернувшись домой, он открыл свою страницу во «Вконтакте» и долго листал раздел «Видео», пока не нашел то самое. Как выяснилось, сомнительным оказался ролик политической направленности.

- Я сразу сказал, что виновным себя не считаю. Намерения распространять это видео у меня не было, - категорически заявил Олег.

В управлении ФСБ по Алтайскому краю ему сказали, что «делом будут заниматься в полиции» и почти месяц никаких вызовов не поступало. Только накануне, 10 сентября, вновь позвонили и пригласили в отделение на «беседу».

- Сегодня с утра я 2,5 часа провел в полиции. Разъясняли все по делу. А сразу после - повезли в суд, - продолжает Григорьев.

Как выяснилось, на него завели дело об административном правонарушении по статье 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов». Его рассматривали в Новоалтайском городском суде.

- Я по-прежнему настаивал на том, что умысла распространять ролик у меня не было, хотя факт нарушения я все же признаю. Суд признал меня виновным и назначил штраф в 1000 рублей, - говорит молодой человек.

Будет ли он оспаривать решение суда пока не решил. На обдумывание у него есть десять дней.

Напомним, это уже далеко не первое подобное дело. Самым громким стало разбирательство по делу Марии Мотузной. Девушку обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих. В мае 2018 года в ее квартиру вошли представители правоохранительных органов и провели обыск. Девушке были предъявлены обвинения по двум уголовным статьям. А все из-за, казалось бы безобидных картинок, опубликованных также во «Вконтакте».

Мотузной грозило наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Уголовное дело прекратили в январе 2019-го из-за декриминализации статьи. Спустя несколько месяцев Мария заявила, что намерена отсудить миллион рублей за незаконное возбуждение дела.

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