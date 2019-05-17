Мария Мотузная намерена отсудить миллион за незаконное возбуждение дела
Уроженка Барнаула Мария Мотузная, ранее обвинявшаяся в экстремизме из-за картинок в соцсети, и её адвокат Алексей Башмаков подали иск на компенсацию за возбуждение незаконного уголовного дела. Об этом Мария сообщила в своем профиле в Twitter.
«Подали с Алексеем Бушмаковым наконец-то иск на компенсацию! Отсужу миллион и вернусь», - пишет девушка.
Напомним, в отношении Марии Мотузной были возбуждены уголовные дела о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Ей грозило наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Уголовное дела прекратили в январе текущего года из-за декриминализации статьи.
Сейчас девушка проживает в Литве.
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ИСТОЧНИК KP.RU