2019-05-17T04:28:43+03:00
Общество

Мария Мотузная намерена отсудить миллион за незаконное возбуждение дела

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Мария Мотузная на судебном заседанииМария Мотузная на судебном заседанииФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Уроженка Барнаула Мария Мотузная, ранее обвинявшаяся в экстремизме из-за картинок в соцсети, и её адвокат Алексей Башмаков подали иск на компенсацию за возбуждение незаконного уголовного дела. Об этом Мария сообщила в своем профиле в Twitter.

«Подали с Алексеем Бушмаковым наконец-то иск на компенсацию! Отсужу миллион и вернусь», - пишет девушка.

Напомним, в отношении Марии Мотузной были возбуждены уголовные дела о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Ей грозило наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Уголовное дела прекратили в январе текущего года из-за декриминализации статьи.

Сейчас девушка проживает в Литве.

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Жительница Барнаула Мария Мотузная публично призналась, что в самое ближайшее время ее ждет суд за несколько картинок в социальных сетях, которые якобы считаются экстремистскими и оскорбляют чувства верующих (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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