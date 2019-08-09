2019-08-09T07:45:54+03:00
Происшествия

«Виновным себя не считаю»: Барнаульца будут судить за экстремисткий ролик

Это видео он добавил к себе на страницу еще в 2011 году, но претензии у правоохранителей возникли только сейчас
Анна СЕМИНА
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Олег ГригорьевОлег ГригорьевФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Барнаульца Олега Григорьева вызвали на допрос в УФСБ. Его обвиняют в распространении ролика экстремистского характера.

Правда, сам молодой человек даже не мог припомнить, какой ролик мог наделать столько шума.

- Мне просто вчера позвонили и пригласили в ФСБ на разъяснительную беседу. Длилась она всего минут десять. Тихо-спокойно, ничего такого там не было. Сказали, что в дальнейшем разбираться будет полиция, - рассказывает Олег. – Также сказали, что будет суд и, скорее всего, штраф.

Речь идет о ролике политической направленности.

Вернувшись домой, молодой человек зашел на свою страницу во «Вконтакте», чтобы найти тот самый провокативный ролик. Он был добавлен в раздел видеозаписи. Причем еще в далеком 2011 году. Конечно же, за столько лет сам Олег про него забыл.

- Я посмотрел статистику, и оказалось, что за восемь лет видео посмотрели всего 59 человек и это с учетом того, что у меня больше трех тысяч друзей. К тому же ролик был в добавлен в раздел видео. Я его туда для себя добавил. Если бы хотел его на самом деле распространять, то опубликовал бы на стене, чтобы его все увидели, - продолжает собеседник. – Да, я не отрицаю, что это видео было, но цели распространении у меня не было. Я не считаю себя виновным и экстремистом. Вообще даже не понятно, в какой момент этот ролик стал экстремистским. Я его еще раз пересмотрел и не понял что в нем такого. Там нет никаких призывов к ненависти. Просто есть призыв голосовать за другую партию, нежели за конкретную.

Сам Олег признается, что слышал про историю с Марией Мотузной, которую также судили за экстремизм, но в итоге уголовное дело прекратили в январе текущего года из-за декриминализации статьи.

- Я не какой-то ярый активист, как казалось бы. Занимаюсь организацией мероприятий, концертов, в политику сильно не лезу, но на выборы, кстати, ходил. Видимо попал под раздачу, либо кто-то «капнул». Не знаю, как они на меня нашли. Наверно просто вбивают как-то в поиск и смотрят, кто добавил видео, - сетует Олег.

Сейчас барнаулец ждет вызова в полицию и говорит, что будет настаивать на своей невиновности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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