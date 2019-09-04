Псевдоликвидация. Уйдут ли все-таки «Ашан» и Sunlight с рынка Барнаула?

Минувшим летом соцсети взрывались от боли расставания с известными торговыми сетями: супермаркетом «Ашан» и ювелирным магазином Sunlight. Причем руководство первого до последнего не комментировало слухи. Sunlight же забросал клиентов сообщениями о ликвидации магазина, предлагая купить продукцию с невероятными скидками. Однако позже «Ашан» опроверг слухи о закрытии, а ювелирная сеть продолжает работать в прежнем режиме. Получается, что якобы закрытие было не больше, чем обычный пиар-ход? Корреспондент «Комсомолки» решила разобраться в ситуации.

Без паники

Предполагалось, что «Ашан» уйдет из торговых центров GALAXY и «Волна». Как сказали «Комсомолке» в отделе аренды компании «Первый» (ей принадлежат оба ТЦ), сеть супермаркетов может покинуть краевую столицу, если не привлечет достаточно клиентов.

- Ротация арендаторов ТРЦ GALAXY ведется на постоянной основе. Если отдел не создает нужный поток клиентов, он подлежит замене, вне зависимости от масштаба и значимости бренда. Наша цель – представить нашим посетителям наиболее востребованные магазины, - сообщили в компании.

Сеть супермаркетов могла покинуть Барнаул уже осенью. Горожане так сильно расстроились из-за закрытия сети, что даже создали петицию с призывом остаться. По их мнению, в «Ашане» есть товары и услуги, которые не доступны в других магазинах.

Однако позже в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия» отметили, что компания не собирается уходить из краевой столицы и продолжит работу в обычном режиме.

Также представители российского «Ашана» отметили, что ранее планировали закрыть около 30 магазинов по стране, но «решения принимаются по каждому отдельному магазину, и не стоит их масштабировать на все точки сети».

Уходя - уходи

- Анна, SUNLIGHT закрывает все магазины в Барнауле, - пришло мне письмо еще в начале августа.

Один из магазинов располагается в ТРЦ «Пионер», и когда судьба занесла меня в центр, я решила по пути зайти и присмотреть себе аксессуар по обещанной скидке. Первое, на что обратила внимание, невероятное столпотворение и гул. Консультантов на всех не хватало, поэтому к каждой из сотрудниц магазина выстроилась очередь. Это была первая неделя акции.

Горожане рассказали, что для наглядности в некоторых магазинах выставили коробки, в которые якобы уже упаковывают товары из магазина для увоза на склад. Но вот прошел месяц, а сеть продолжает работать в краевой столице.

- Я пришла в магазин и мне дали сертификат на 500 рублей. Им можно оплатить 30% от покупки, и могу я этим воспользоваться, когда закончатся все скидки и придет новая коллекция, - рассказала жительница Барнаула Юлия.

Но зачем новая коллекция будет приходить в магазин, который закрывается? Соответственно, складывается впечатление, что все эти псевдоликвидации направлены только на пиар компании. И такие прецеденты были раньше.

Например, в Волгограде с сетью Sunlight, которая якобы закрывает все свои магазины и распродает украшения с огромными скидками, теперь будет разбираться антимонопольная служба. Как пишет v1.ru, сеть ювелирных салонов «ликвидируется» уже два года. Причем сообщения о ликвидации пришли и самим антимонопольщикам. Текст идентичен с тем, что пришло и корреспонденту «Комсомолки».

- Действительно, компании ищут любые возможности. Знаете, особенно часто, в шоу-бизнесе практикуется такой прием: все эстрадные звезды уходили со сцены раз по 100. Объявляется последний тур, чтобы собрать как можно больше людей. Такой обманный ход. Но людям сложно понять, соответствует действительности информация об уходе или нет. Пиарщики очень легко манипулируют коммуникациями. Поэтому я очень даже допускаю, что в данных случаях это обычный пиар-ход. А за рассылку с недостоверной информацией компанию можно привлечь к ответственности, - говорит преподаватель кафедры связей с общественностью АлтГУ Людмила Комиссарова.

Как рассказали в пресс-службе УФАС по Алтайскому краю, по поводу рекламы о закрытии сети в управление жалоб не поступало.

Если все же выяснится, что ликвидация – не больше чем пиар-ход, то сеть могут привлечь к административной ответственности за распространение ненадлежащей рекламы. В этом случае нарушителю грозит штраф (гражданское лицо – от 2 до 2,5 тыс. рублей, должностное лицо – от 4 до 20 тыс. рублей, юридическое лицо – от 100 до 500 тыс. рублей).

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