«Ашан» опроверг слухи об уходе из Барнаула

СЕГОДНЯ 05:50 2019-08-29T06:44:22+03:00

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Супермаркет «Ашан» опроверг слухи о закрытии точек продаж в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия». Компания не собирается уходить из краевой столицы и продолжит работу в обычном режиме.

Также представители российского «Ашан» отметили, что ранее планировали закрыть около 30 магазинов по стране, но «решения принимаются по каждому отдельному магазину и не стоит их масштабировать на все точки сети», сообщает «Катунь-FM».

Напомним, ранее в алтайских СМИ появилась информация об уходе сети «Ашан» из барнаульских ТЦ «Галактика» и «Волна» в октябре этого года. Жители города были крайне разочарованы, они даже создали петицию, в которой призывают сеть остаться в Барнауле. В ней описывается перечень товаров и услуг, которые доступны только в супермаркетах сети «Ашан».

ИСТОЧНИК KP.RU