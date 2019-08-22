2019-08-22T13:39:01+03:00
Общество

Из барнаульских торговых центров уйдет «Ашан»

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
ТРЦ ГалактикаТРЦ ГалактикаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Из Барнаула совсем скоро уйдет «Ашан». Появились данные, что торговые центры «Галактика» и «Волна» покинет один из крупных ритейлеров и якорных арендаторов, рассказал «Алтапресс». Как сообщили в отделе аренды компании «Первый» корреспонденту «Комсомольской правды - Барнаул», сеть супермаркетов может покинуть краевую столицу, если не привлечет достаточно клиентов.

- Ротация Арендаторов ТРЦ GALAXY ведется на постоянной основе. Если отдел не создает нужный поток клиентов, он подлежит замене, вне зависимости от масштаба и значимости бренда. Наша цель – представить нашим посетителям наиболее востребованные магазины и Компании, - сообщили в компании.

По некоторым данным, «Ашан» может уйти из торговых центров этой осенью. Существует несколько версий о том, почему супермаркет покидает барнаульский рынок. Самая популярная – ритейлер не смог «переиграть» питерскую «Ленту», которая успешно соседствует с компанией и имеет торговые площади в разных районах Барнаула.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рубцовске признали аварийной школу
ВТБ запустил сайт маркетплейса для продажи непрофильных активов
На улице Сизова ремонтируют колодцы
Льготную ипотеку в Алтайском крае получили 94 семьи
Движение на трассах перекроют из-за колонн военных
Светофоры отключат в Барнауле
Чудотворная икона Божией Матери прибыла на Алтай
Дожди и грозы пришли на Алтай
Сложные исследования для уточняющей диагностики рака теперь можно проводить на Алтае
Губернатор Виктор Томенко недоволен темпами строительства и ремонта школ
ВТБ Лизинг передал клиенту первый электромобиль
293 студента зачислено в Алтайский медуниверситет на целевую форму обучения
"Вопиющий случай". В алтайском СКР прокомментировали дело деда, утопившего внука
ВТБ упрощает оформление «Ипотеки с господдержкой»
Жителям Алтайского края разрешат собирать валежник на территории нацпарка
Более 80 млрд рублей составили отчисления жителей Алтайского края с начала года
Строительство образовательных учреждений продолжается на Алтае