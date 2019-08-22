Из барнаульских торговых центров уйдет «Ашан»

СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-22T13:39:01+03:00

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Из Барнаула совсем скоро уйдет «Ашан». Появились данные, что торговые центры «Галактика» и «Волна» покинет один из крупных ритейлеров и якорных арендаторов, рассказал «Алтапресс». Как сообщили в отделе аренды компании «Первый» корреспонденту «Комсомольской правды - Барнаул», сеть супермаркетов может покинуть краевую столицу, если не привлечет достаточно клиентов.

- Ротация Арендаторов ТРЦ GALAXY ведется на постоянной основе. Если отдел не создает нужный поток клиентов, он подлежит замене, вне зависимости от масштаба и значимости бренда. Наша цель – представить нашим посетителям наиболее востребованные магазины и Компании, - сообщили в компании.

По некоторым данным, «Ашан» может уйти из торговых центров этой осенью. Существует несколько версий о том, почему супермаркет покидает барнаульский рынок. Самая популярная – ритейлер не смог «переиграть» питерскую «Ленту», которая успешно соседствует с компанией и имеет торговые площади в разных районах Барнаула.

ИСТОЧНИК KP.RU