2019-08-23T11:21:19+03:00
Общество

Барнаульцы составили петицию с призывом не закрывать "Ашан"

САПОЖКОВА Александра
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В ТРЦ "Галактика" работает один из двух "Ашанов"В ТРЦ "Галактика" работает один из двух "Ашанов"Фото: Олег УКЛАДОВ
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Жители Барнаула составили петицию, в которой призывают не закрывать магазины "Ашан" в краевой столице.

Объясняют покупатели это тем, что в магазинах много уникальных товаров, хорошие цены и сервис.

"Город и его жители сильно пострадают от закрытия магазинов этой торговой сети. Надеемся, что руководство гипермаркета примет решения не уезжать из Барнаула" - говорится в петиции.

На данный момент петицию подписали 132 человека.

Ранее появилась информация, что ритейлер в октябре 2019 года уходит из торговых центров «Галактика» и «Волна». В отделе аренды компании «Первый» (ей принадлежат оба ТЦ) сообщили, что сеть супермаркетов может покинуть Барнаул, если не привлечет достаточно клиентов.

- Если отдел не создает нужный поток клиентов, он подлежит замене, вне зависимости от масштаба и значимости бренда, - сказали в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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