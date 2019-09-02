Бантики, цветы и Ползунов на мотоцикле: в Барнауле отметили День знаний

2 сентября в алтайских школах состоялись торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Учебный процесс начался для 275 тысяч школьников, из них около 30 тысяч – первоклассники. Отметили праздник в вузах и ссузах региона. Например, в Алтайском техуниверситете устроили костюмированное шоу - изобретатель Иван Ползунов прокатился на мотоцикле.

- Этот день дорог каждому из нас. Каких бы профессиональных вершин не достиг человек, путь к ним начинается со школьной скамьи. <...> Впереди всех нас ждет плодотворный учебный год, который подарит нам новые возможности и свершения, - поздравил школьников министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Педагогам чиновник выразил слова признательности за «бесценный труд, преданность профессии, неиссякаемый энтузиазм и доброе отношение к детям».

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в торжественной линейке в Бийском лицее-интернате. Глава региона пожелал школьникам новых друзей, новых открытий и прочных знаний.

Кстати, накануне праздника выяснилось, как зарабатывают алтайские учителя. Согласно публикации издания "Коммерсант", педагоги края получают зарплату на 10-25% выше средней по региону. При этом Алтайский край вошел в десятку регионов с самыми низкими учительскими зарплатами с суммой в чуть более 24 тыс. рублей.

Ранее министр образования Алтайского края Максим Костенко сообщал о введении с 1 сентября отраслевой модели начисления зарплаты, которая предполагает увеличение базового оклада до 7 тыс. рублей (в 2,5 раза).

Все школы в крае готовы к началу нового учебного года. Проверку прошли 1097 учреждений. К 2025 году в регионе появится еще 34 новые школы и 42 пристроя к действующим.

День знаний 2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

День знаний 2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

День знаний 2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

День знаний 2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

День знаний 2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

День знаний 2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

День знаний 2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

День знаний 2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

День знаний 2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

День знаний 2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

День знаний 2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

День знаний 2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

День знаний 2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

День знаний 2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

День знаний 2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

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