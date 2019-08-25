2019-08-25T08:57:23+03:00
Общество

Чего на самом деле хотят учителя: какой подарок был бы им приятен 1 сентября

«Комсомолка» перед Днем знаний попросила педагогов предельно честно ответить на вопрос - нужны ли им многочисленные букеты
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
1 сентября в Барнауле1 сентября в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Новый учебный год маячит на горизонте. У большинства алтайских школьников учебная форма и канцелярия уже давно куплены, осталось подумать об учителях. Из года в год доброй традицией являются букеты. Но нужны ли педагогам цветы? Чего им на самом деле хотелось бы получить в этот день?

Наталья, учитель русского языка и литературы:

- Я не привередливая, но особенно люблю канцелярские принадлежности с «изюминкой». Вот в прошлом году мне ученица подарила ручку в виде пера с подставкой, на которой написано: «Учителю русского языка». Она у меня дома на столе стоит, очень красиво смотрится. А цветы мне тоже никогда не надоедают.

Юлия, педагог дошкольного образования:

- Каждое первое сентября для учителей делают концерт, дети выступают с творческими номерами, читают стихи – это ведь тоже приятно. Еще дети приносят поделки, мне например, дарили разные фигурки оригами. Сладости очень нравится получать. Вот в прошлом году родители подарили конфеты ручной работы. Когда есть любая инициатива – мы всегда рады ей.

Сергей, учитель истории и обществознания:

- Я работаю в сельской школе, и мы тут не разбалованы вниманием. С каждым годом родителям становится все сложнее собирать детей в школу в связи со сложившейся политической обстановкой в России. Им конечно в принципе тяжело делать подарки, детей бы в школу собрать хватило. Ну а так конечно учитель всегда будет рад любой мелочи. Мне бы пригодился блокнот и папка для документов – это практичные подарки.

Елена, учитель английского языка:

- Это достаточно милая традиция - цветов и шоколадок вполне достаточно. Например, первоклашкам было бы просто неуместно дарить нам дорогие подарки. А цветы создают праздничное настроение учителям и всем вокруг. Да и к тому же ребенка и так очень затратно собрать в школу. Другое дело - дарить подарок в конце учебного года. Когда педагог проучил ребенка, потратил свои силы и родители его отблагодарили за это.

Татьяна, учитель русского языка и литературы:

- Я считаю, что это очень хорошая традиция - дарить цветы, но так жаль, когда они засыхают. Лучше дарить растения в горшочках. Так подарок сохранится надолго и от общепринятых порядков вроде как сильно не придется отходить. Еще всегда приятно, когда дети дарят конфеты и шоколадки. Вроде бы мелочь, а заставляет улыбнуться.

Ольга, учитель математики:

- Я очень люблю получать цветы на 1 сентября. За все 34 года, которые я проработала в школе, мне эта традиция не надоела. Это ведь знак внимания и уважения к учителю. Поэтому праздник без них я не представляю.

Читайте также:

Положа руку на сердце: что педагоги в действительности хотят получить в подарок на День учителя

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Цифровая среда в школах объединит системы безопасности
В преддверии начала нового учебного года все чаще поднимаются вопросы безопасности в школах и организации учебного процесса, родителей волнует многие детали – столовая, медкабинеты, оснащение классов
Новости 24
Берег Оби в Барнауле под предлогом отсыпки завалили мусором
Депутат на день рождения жены пригласил в Барнаул звезду 80-х C.C. Catch
Парень с криком "Я тут начальник!" украл из магазина самодельный самолетик
Что грозит за незаконную торговлю в палатках
Рыцарский турнир со средневековыми танцами провели на Алтае
Полиция разыскивает очевидцев ДТП, в котором погибла 20-летняя девушка
«Бассейны» стали появляться во дворах Бийска
Следователи проводят проверку после гибели строителя в Барнауле
16-летнего парня признали виновным в убийстве двух взрослых мужчин
«Фонтан смерти» появился в Барнауле
Депутат АКЗС назвал ролик про заброшенный ДК информационным фейком
В Бийске отменили ярмарку «Медовый спас на Алтае»
«АлтайБаскет» проведет товарищеский матч
Алтайские города могут получить списанные из Москвы трамваи и троллейбусы
Неблагополучная мать из Красноярска с дочкой попыталась скрыться в Бийске
Спасатели МЧС предупреждают о высокой пожароопасности на Алтае
Подозрительный барнаулец следил за женой через «шариковую» ручку