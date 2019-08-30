Алтайский министр рассказал, как будут сокращать разрыв между зарплатами учителей

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-30T10:58:50+03:00

Сейчас разница в зарплате сельских и городских педагогов составляет до 10 тыс. рублей

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Министр образования Алтайского края Максим Костенко рассказал, как намерен сократить разницу между зарплатами сельских и городских учителей, которая порой достигает 10 тысяч рублей. Этого можно будет добиться с введением новой системы оплаты труда педагогов. По словам главы краевого минобра, уже к декабрю средняя зарплата педагогов вырастет.

Выступая перед депутатами АКЗС, Максим Костенко рассказал о введении с 1 сентября отраслевой модели начисления зарплаты, которая предполагает увеличение базового оклада.

- Мы устанавливаем фиксированный оклад, а не расчетный, как было раньше. Раньше средний оклад составлял 2950 рублей, с 1 сентября он составит 7010 рублей, увеличившись почти в 2,5 раза, - пояснил министр.

При этом все надбавки и коэффициенты за категории, которые были в предыдущей системе, полностью сохраняются. Также эта система позволяет уйти от зависимости зарплаты от количества учеников в классе. «Это рождало несправедливость даже внутри одной школы», - объяснил парламентариям Костенко.

От новой системы выиграют в первую очередь низкооплачиваемые категории учителей, заявил министр. В некоторых случаях, по его словам, зарплаты увеличатся на 10 тысяч рублей.

По расчетам министерства, к декабрю средняя зарплата педагогов составит 27,5 тысяч рублей.

С введением отрастевой модели стимулирующая часть зарплаты постепенно перестанет превалировать над окладом. Гарантированная часть (оклад плюс компенсационные выплаты) будет больше МРОТ. «Проблема разницы в зарплатах педагогов будет какое-то время оставаться, но она связана с нагрузкой», - заявил Максим Костенко.

Ситуация с зарплатами преподавателей в Алтайском крае часто подвергается критике. Так, в начале августа стало известно, что педагоги Каменского района стали получать меньше, чем в прошлом году. При этом в июне губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявлял, что зарплаты бюджетников вырастут за счет увеличения фонда заработной платы.

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ИСТОЧНИК KP.RU