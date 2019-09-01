2019-09-01T12:42:17+03:00
Общество

«Коммерсант»: алтайские учителя зарабатывают выше среднего

Такой вывод издание сделало исходя из анализа официальной статистики
Анастасия Корягина
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Аналитика «Коммерсанта». Фото: скриншот публикации kommersant.ruАналитика «Коммерсанта». Фото: скриншот публикации kommersant.ru
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«Коммерсант» проанализировал данные Росстата и региональных министерств образования и выяснил, как зарабатывают учителя в стране. Согласно публикации издания, алтайские педагоги получают зарплату выше средней по региону.

Алтайский край вошел в десятку регионов с самыми низкими учительскими зарплатами наряду с кавказскими республиками. При этом регион занял в этом рейтинге последнее, 10-е место: то есть, среди аутсайдеров край оказался выше всех.

Сейчас заработок учителя складывается из оклада, компенсационных выплат (классное руководство, проверка тетрадей, надбавки за число учащихся, категорию и нагрузку) и стимулирующих выплат (за учеников, победивших или занявших почетные места в различных конкурсах, и высокие показатели на ЕГЭ).

30 августа министр образования Алтайского края Максим Костенко рассказал о введении с 1 сентября отраслевой модели начисления зарплаты, которая предполагает увеличение базового оклада до 7 тыс. рублей (в 2,5 раза). При этом сохраняются все надбавки и коэффициенты, а зависимости зарплаты от количества учеников в классе не будет.

Сейчас разница в зарплате сельских и городских педагогов в Алтайском крае достигает 10 тыс. рублей. Министерство рассчитывает, что благодаря нововведениям этот разрыв постепенно сократится, а средний учительский заработок к концу 2019 года составит 27,5 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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