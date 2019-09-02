В Алтайском крае в конце августа пропало семь человек

В конце августа у отряда «Лиза Алерт» оказалось необычно много работы: пропало сразу несколько человек. Некоторых уже нашли – к сожалению, не все оказались живы, а кого-то разыскивают до сих пор.

Гуляющий дедушка

С 29 августа разыскивается 82-летний житель Бийска Анатолий Филиппович Рычков. Судя по информации поисковиков, он может идти вдоль трасс в Бийском районе и соседних.

Установлено, что 30 августа с 20:00 до 21:00 пенсионера подвозил неизвестный водитель по Солтонскому тракту. Автовладельца просят откликнуться.

Водителей, проезжавших по этой трассе, просят просмотреть свои видеорегистраторы – возможно, станет понятно, куда пожилой мужчина направился далее.

Также бийчанин мог передвигаться вдоль Тогульского тракта с вечера 30 августа и в течение дня 31 августа 2019 года.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы седые, короткая стрижка, голубые глаза.

Пенсионер был одет в светло-серую рубашку, темно-синие штаны, черные ботинки и черную кепку.

Их больше не ищут

С 29 августа в Бийске разыскивали 14-летнего подростка по имени Владислав. Мальчика нашли живым.

27 августа отряд «Лиза Алерт» начал поиски сразу четырех мужчин. Одного из них, 32-летнего Николая Замятина из Бийска, нашли погибшим.

Живыми обнаружили 28-летнего Александра Шатрова из Рубцовска, 57-летнего Николая Селиванова из Белоярска и 30-летнего Сергея Швецова из Барнаула.

С 24 августа в Барнауле разыскивали 19-летнюю девушку с необычным именем Бахар Зияд Кызы Сарыева. Недавно появилась новость о том, что поиск прекращен.

Как «Комсомолке» сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», поиск прекратили в связи с тем, что «человек не находится в опасности, он совершеннолетний и сам вправе решать, где и с кем ему находиться». Чаще всего эта формулировка применяется, когда пропавший выходит с отрядом на связь и сообщает, что искать его не нужно.

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