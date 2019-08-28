8 из 10 детей уходят с незнакомцами: в Барнауле поисковики провели эксперимент-провокацию

Результаты акции, прошедшей в «Лесной сказке» 25 августа, шокируют. Из 54 детей только 11 не ушли с незнакомцами. Остальные, забыв о наказах мам, доверчиво протянули ручку «похитителям».

Участие в эксперименте поискового отряда «Лизы Алерт» для родителей было добровольным. Мамы и папы, желающие узнать, уйдет ли их ребенок с незнакомцем, оставляли его на время на площадке, где за детьми «охотились» пять «похитителей».

- Перед началом учебного года мы считаем важным напомнить родителям и детям о правилах безопасности, - рассказал «Комсомолке» региональный представитель «Лиза Алерт» в Алтайском крае Андрей Мамаев. – Наш эксперимент был своеобразным экзаменом по знанию родителями и детьми мер предосторожности.

Уйдёт ли ваш ребёнок с незнакомцем? 00:00 00:00

По словам Андрея, многие «похищенные» малыши до этого слышали наказы родителей – не разговаривать с незнакомыми дядями, но в их представлении тот запретный дядя должен был быть злой, угрюмый, похожий, к примеру, на противного колдуна Гаргамеля из «Смурфиков».

Увели сразу двух детей.Фото: предоставлено организаторами

- Есть такая проблема - в последнее время многие родители стремятся сделать детей старше, - говорит Андрей. - Чтобы ребенок поскорее смог принимать самостоятельные решения, чтобы у себя любимого было больше времени. Но дети часто не способны оценить опасности и риски, у них нет жизненного опыта, необходимых знаний.

По поводу акции в « Лесной сказке» в сети разгорелись споры.

- Есть позиция пользователей соцсетей: не надо пугать ребенка, - продолжает Мамаев. - Но я уверен, если родители говорят: не ходи к водоему, там змеи, это не попытка привить фобию – это защита ребенка, зато он не утонет. Так и здесь: пусть он думает, что взрослые не все хорошие (на самом деле, это так и есть), и о безопасности надо говорить каждый день.

7 сентября, в День города, сотрудники отряда «Лизы Аллерт» намерены повторить эксперимент «Похищение».

Эксперимент "Похищение"Фото: предоставлено организаторами

Кстати

Во время акции в « Лесной сказке» экспромтом был проведен еще один эксперимент.

- Мы девочку одну посадили на лавочку, она делала вид, что плачет, - рассказывает Андрей Мамаев. - В парке в то время находилось 1,5-2 тысячи человек. Девочка просидела 40 минут, за это время к ней подошло только два человека. Причем одна из них мама, которая до этого прослушала нашу лекцию по безопасности и была бдительна. По факту - один человек подошел .

- Но мужчина в этой ситуации мог бы подумать: «Я только напугаю девочку, сами же учите с незнакомцами не разговаривать»? - спросили мы Андрея.

- Если бы у меня была такая ситуация, я бы нашел в парке женщину с детьми, сказал, давайте, подойдите к девочке, узнайте, почему она плачет, потому что я могу ее напугать. В конце концов, там есть сотрудники парка, к которым можно было подойти. Главное – не быть равнодушным, - подчеркнул представитель поискового отряда.