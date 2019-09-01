В алтайском наукограде разыскивают 14-летнего ребенка с зелеными глазами
В Бийске пропал 14-летний мальчик. Владислав Пермяков ушел из дома 29 августа 2019 года, и с тех пор родные ничего не знают о его местонахождении. Ребенка ищут уже три дня. При этом не сообщается, «бегунок» мальчик или нет.
Алтайский поисковый отряд «Лиза Алерт» публикует приметы подростка.
Внешность: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы русые, глаза зеленые.
Мальчик был одет в футболку зеленого цвета, шорты черного цвета и черные сланцы.
Любую информацию о местонахождении подростка или обстоятельствах его пропажи просят сообщать по бесплатному телефону «горячей линии» поискового отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-5452 или в полицию по номеру 02.
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ИСТОЧНИК KP.RU