В алтайском наукограде разыскивают 14-летнего ребенка с зелеными глазами

СЕГОДНЯ 16:22 2019-09-01T16:24:26+03:00

Мальчик ушел из дома три дня назад

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В Бийске пропал 14-летний мальчик. Владислав Пермяков ушел из дома 29 августа 2019 года, и с тех пор родные ничего не знают о его местонахождении. Ребенка ищут уже три дня. При этом не сообщается, «бегунок» мальчик или нет.

Алтайский поисковый отряд «Лиза Алерт» публикует приметы подростка.

Внешность: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы русые, глаза зеленые.

Мальчик был одет в футболку зеленого цвета, шорты черного цвета и черные сланцы.

Любую информацию о местонахождении подростка или обстоятельствах его пропажи просят сообщать по бесплатному телефону «горячей линии» поискового отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-5452 или в полицию по номеру 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU