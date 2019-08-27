Красивая девушка по имени Бахар Зияд Кызы пропала в Барнауле

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-27T10:42:56+03:00

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Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" разыскивают красивую жительницу Барнаула - 19-летнюю Сарыеву Бахар Зияд Кызы.

Как сообщается в ориентировке, местонахождение девушки не известно с 24 августа 2019 года.

Приметы пропавшей: худощавая, рост 168 сантиметров, короткие темные волосы, карие глаза. Как была одета девушка в момент исчезновения - не известно.

Также разыскивается 30-летний барнаулец Сергей Швецов. Он пропал 12 июля этого года.

Приметы мужчины: среднее телосложение, рост 170 см, кудрявые темно-каштановые волосы, голубые глаза.

Был одет в черные штаны, зеленую футболку и черную кепку. Особая примета: шрам на левой щеке.

Если вам что-либо известно о пропавших девушке и мужчине, об их местонахождении, звоните по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU