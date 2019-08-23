Барнаульских чиновников ждет проверка из-за «скрытной» версии Генплана

СЕГОДНЯ 09:01 2019-08-23T09:01:24+03:00

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Гражданские активисты пожаловались на действия должностных лиц, которые проводили обсуждение проекта Генплана в июне-июле этого 2019 года.

По их мнению, чиновники специально не предоставили полный пакет документов, включая вводную часть, где содержатся самые важные сведения, сообщает "Политсибру". А это несоблюдение требований законодательства о градостроительной деятельности.

Проверку в комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула проведут с 26 августа по 24 сентября. Этим займется инспекция по контролю в области градостроительной деятельности края, которую возглавит бывший главный архитектор региона Виктор Четошников.

Активисты добиваются не наказания для ответственных лиц как такового, а полного рассмотрения и анализа документа. Но уже 30 августа депутаты Барнаульской гордумы с высокой долей вероятности утвердят Генплан. Поэтому добиться рассмотрения полной версии документа вряд ли получится.

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ИСТОЧНИК KP.RU