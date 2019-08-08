«Нужно доработать»: депутаты опять не приняли генплан Барнаула

В Барнауле прошли «нулевые» чтения Генплана Барнаула на площадке реготделения «Единой России». На слушаниях присутствовали депутаты городской думы, депутаты АКЗС, представители общероссийского народного фронта.

Принять и дополнить

Про обсуждение главного градостроительного документа не упоминал только ленивый. Генплан корректировался под нападками общественности, мнениями экспертов, но все еще не был принят. Теперь участники обсуждений практически единогласно заявляют, что стоит уже принять документ в том виде, в котором он находится сейчас, но не прерывать постоянную работу над его улучшением. Депутаты предлагают призвать в рабочую группу экспертов из различных сфер, но поучаствуют ли в модернизации «народные» представители, все еще неясно.

- Я бы предложил расширить рабочую группу, чтобы включить больше людей с разными знаниями. Эксперты экологической сферы, инженерной структуры, общественники, потому что нам придется постоянно обновлять генплан через перепланировку. Без экспертов дальнейшее развитие генплана невозможно. Данный документ уже нужно принимать, как вектор направления развития и дальше его постоянно модернизировать, - высказался депутат барнаульской гордумы, член градостроительного совета Евгений Носенко.

Участники обсуждения сошлись на том, что действующий генплан мешает экономическому развитию региона. По мнению депутатов, документ устарел, а расположение функциональных зон в старом генплане мешает привлечению новых инвесторов.

- В плане экономического развития до 2024 года и увеличение производительности труда, и введение инновационных производств. Все это возможно только с привлечением средств инвесторов. К нам они обращаются, но часто получается так, что привлекательные участки они не могут занять. Мы обращаемся в комиссию по земельному устройству, описываем им проекты, на что получаем ответ, что они ждут принятия генплана. Все это тормозит развитие экономической сферы в нашем регионе, - рассказал председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Барнаула Павел Есипенко.

На слушаниях также прозвучали вполне логичные мысли о том, что было бы неплохо привлечь общественных активистов к обсуждению некоторых моментов, чтобы правильно освоить средства. Например, возникли вопросы к проекту строительства центральной дороги в поселке Октябрьском. По документам она находится вплотную к линиям электропередач, не учтены аварийные зоны и строительство карманов для остановок общественного транспорта. Такие моменты можно было бы обсудить с участием местных жителей.

Также выдвигались предложения о том, чтобы высадить деревья на Змеиногорском тракте взамен тех, которые будут вырублены для строительства вертолетной площадки. Депутаты обещали учесть некоторые ремарки жителей Алтайского края по генплану, оставленные на официальном сайте города.

Кстати, горожане оставили более 300 предложений и замечаний к нынешнему виду градостроительного документа.

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