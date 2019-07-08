Эксперты вновь раскритиковали новый Генплан Барнаула

В Барнауле вновь обсудили главный градостроительный документ. 5 июля представители мэрии показали проект экспертам. По сравнению с предыдущим вариантом, уже есть изменения, но экологи и архитекторы все еще выделяют ряд неточностей и недочетов. Слушания организовали представители партии «Справедливая Россия».

Про ленточный бор

Решение о вырубке 600 га уникального леса, которая заложена в прежнем варианте генплана, вызвало огромный общественный резонанс. Представители краевой и городской администрации пошли навстречу горожанам и представили новую «версию» нагорной части города. Теперь под возможную зону застройки попадают 100 га леса, из которых уже 40 заняты медучреждениями. Как утверждает заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Владимир Бутаков, проектов по застройке пока нет, а зону только зарезервировали на ближайшие три года. Однако сразу оговаривается, что под строительство вертолетной площадки для медицинского кластера понадобится 12 га леса, хотя ранее предполагалось, что под авиацию вырубят лишь два гектара.

- Явным преимуществом и заслугой нового проектного решения я считаю появление большой лесопарковой зоны и освобождение ее от вырубки. Нам уже удалось сохранить почти 500 гектаров леса. Коэффициент застройки (отношение застроенной территории ко всему участку) был снижен с 0,8 до 0,3, - рассказывает заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Владимир Бутаков.

Схема нагорного района Барнаула. Фиолетовая часть - зона предполагаемой вырубки

Также остается неясно, будут ли переведены юридически лесные массивы из рекреационной зоны в состав городских лесов, как это требует лесной кодекс. Юридическое положение лесов все еще под вопросом, поэтому нужно обратить внимание на следующие положения от городской администрации. Оставшиеся 500 гектаров – это «легкие» города, которые защищают Барнаул от потоков ветра, поглощают пыль и снижают степень вредных веществ в воздухе. Экологи отмечают, что сокращение зоны приведет к крайне негативным последствиям для жителей Барнаула.

- Чем меньше останется лесов, тем больше нужно будет онкологических центров, туберкулезных диспансеров и остальных медучреждений. Я думаю, все это уже понимают. Лесную экосистему невозможно воссоздать рукотворно, - рассказывает эколог Алексей Грибков.

Эколог Алексей Грибков (справа) на слушании ГенпланаФото: БОРЗОВ Денис

Про мусорный полигон

Активное обсуждение строительства полигона ТБО на территории бывшей военной базы около поселка Центральный. Местные жители против такой инициативы и не хотят жить вблизи свалки. В 2017 году они сорвали публичные слушания проекта. Мусорный полигон на этом месте в новом проекте убрали из Генплана. Но этот конфликт спровоцировал отмену нынешних слушаний, где чиновники напрямую могли обсудить проблему с местными жителями. На данный момент планируется организовать работу пяти мусорных полигонов, но их точное местоположение все еще под вопросом.

- Ни одна зона из пяти не подвергалась критике, кроме этой. Нужно проводить дополнительные слушания по этому вопросу, – отметил заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Владимир Бутаков.

Про крупную промышленность

Как заметил Генеральный директор ООО «Архи Групп» Андрей Суртаев, в Барнауле нет мест для строительства больших промышленных предприятий, что затрудняет развитие региона.

- Ко мне за последнее время несколько раз обращались крупные инвесторы, которые хотели бы найти крупный земельный участок под проект, но в городе таких нет, так как все поделено на мелкие зоны, у каждой из которых свой владелец, - рассказывает Андрей Суртаев.

Новый Генплан эту проблему не решил, запретив застройку около улицы Солнечная поляна, так как это санитарная защитная зона около аэропорта.

- У нас много свободных территорий, таких как улица Звездная, Дальняя, проспекте Энергетиков, Калинина, куда могут вложиться инвесторы, именно там рекомендуется постройка промышленных объектов, - поделилась начальник отдела перспективного развития, городского дизайна и рекламы Екатерина Ломакина.

Про городские парки

В парке «Солнечный ветер» планируется строительство православной церкви. Администрация обещает не уменьшать зеленую зону, выделив под строительство необходимый участок.

Кстати, парк «Городская крепость» на площади Сахарова перешел в общественно-деловую зону, где теперь возможна застройка. Однако проектов пока нет.

Кстати

Барнаульцы могут повлиять на Генплан, если принесут предложения в комитет по строительству и архитектуре (ул. Короленко, 65). Также электронные обращения можно оставить на сайте ведомства.

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