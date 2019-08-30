2019-08-29T18:55:49+03:00
Общество

В алтайских школах появится родительский патруль

Совместно с учителями родители будут контролировать соблюдение детьми Правил дорожного движения
Анна СЕМИНА
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В эти дни в Барнауле уже проходит акция "Внимание - дети!"В эти дни в Барнауле уже проходит акция "Внимание - дети!"Фото: Анна СЕМИНА
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На Алтае сокращается общее число аварий, в том числе по вине пьяных водителей, но настороженность вызывает количество ДТП, в которых страдают дети.

Дети идут в школу

- Этот вопрос у нас остается на постоянном контроле, - говорит начальник управления ГИБДД по Алтайскому краю Владислав Перцев. – Так, за прошедшие месяцы в крае произошло увеличение числа аварий с участием детей на 1,6%. В связи со сложившейся ситуацией реализуется комплекс дополнительных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья ребятишек. В частности в эти дни в Алтайском крае проводится акция «Внимание – дети!»

Помимо этого управление Госавтоинспекции вышло с предложением к министерству образования и науки Алтайского края о создании в каждом образовательном учреждении родительского патруля.

- Его суть заключается в том, что патруль будет встречать детей в момент их приезда в школу, а также отправлять домой после окончания учебной смены. Родительский патруль будет контролировать соблюдение детьми правил дорожного движения. К процессу также подключатся педагоги, потому что родители не знают всех детей, которые занимаются в школе. Специально для этого проекта мы разработали методические рекомендации - как необходимо вести себя, какие выявлять правонарушения. В частности, будут контролироваться правила подвоза, перевозки детей, - говорит Владислав Перцев.

Всю информацию о нарушениях детям будут доводить на классных часах, а родителям – на собраниях. Родительский контроль начнет работу уже с сентября практически во всех образовательных учреждениях Барнаула и в некоторых школах Бийска. Если опыт будет удачным, то его распространят и на оставшиеся территории.

- Подобный опыт уже есть в других регионах, но пока о какой-то статистике не приходится говорить. Ее попросту нет. Но я думаю, что при виде родителей и учителей на подходе к школе ребенок не будет нарушать правила при переходе дороги. Для ребенка это будет своего рода профилактикой, - отмечает начальник управления ГИБДД по Алтайскому краю.

Нарушителей накажут, но не всех

А чтобы переход был на самом деле безопасным местом, в преддверии учебного года провели масштабную проверку. В некоторых случаях владельцам дорог либо муниципалитетам выданы предписания на устранение нарушений. Они должны привести в норму как сами пешеходные переходы, так и подходы к «зебре».

- Где-то требуется оборудование дорожными знаками, где-то пешеходное ограждение, - пояснил Перцев.

Уже 30 августа состоится совещание, на котором ответственные лица должны отчитаться о готовности. В случае, если за месяц, который дается на устранение недочетов, ничего не сделали, нарушителей привлекут к административной ответственности.

- Бывают случаи, когда нарушение есть, но мы не требуем его устранить. К примеру, согласно нормам, на дорогах у школ должна быть разметка, но если где-то подъезды грунтовые или щебеночные, сделать ее или нанести надпись «ДЕТИ» не представляется возможным, - отметил представитель ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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