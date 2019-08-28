ГИБДД проведет в Барнауле мероприятие «Иди по безопасному пути»

СЕГОДНЯ 13:40 2019-08-28T13:40:48+03:00

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29 августа, в преддверии нового учебного года, в Барнауле пройдет профилактическое мероприятие «Иди по безопасному пути». Его проведут сотрудники Госавтоинспекции совместно с участковыми, народной дружиной «Барнаульская» и инспекторами по делам несовершеннолетних.

- Мероприятие направлено на предупреждение нарушений пешеходов и водителей на переходах, - отметили в ГИБДД.

Барнаульская Госавтоинспекция обращается к родителям: перед 1 сентября научите ребенка правильно переходить дорогу. Объясните, что нельзя перебегать ее в неустановленном месте; на красный сигнал светофора; перед близко идущим транспортом. Также нельзя выходить на проезжую часть из-за кустов, построек, стоящих авто.

- Пройдите вместе с ребенком несколько раз от дома до школы и выберите самый безопасный маршрут. При этом сами никогда не нарушайте Правил дорожного движения, - призывают сотрудники ГИБДД.

Также автополицейские обращаются к водителям: проезжая мимо школ, детсадов, остановок, будьте всегда готовы к появлению маленьких пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU