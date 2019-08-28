2019-08-28T13:40:48+03:00
Общество

ГИБДД проведет в Барнауле мероприятие «Иди по безопасному пути»

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

29 августа, в преддверии нового учебного года, в Барнауле пройдет профилактическое мероприятие «Иди по безопасному пути». Его проведут сотрудники Госавтоинспекции совместно с участковыми, народной дружиной «Барнаульская» и инспекторами по делам несовершеннолетних.

- Мероприятие направлено на предупреждение нарушений пешеходов и водителей на переходах, - отметили в ГИБДД.

Барнаульская Госавтоинспекция обращается к родителям: перед 1 сентября научите ребенка правильно переходить дорогу. Объясните, что нельзя перебегать ее в неустановленном месте; на красный сигнал светофора; перед близко идущим транспортом. Также нельзя выходить на проезжую часть из-за кустов, построек, стоящих авто.

- Пройдите вместе с ребенком несколько раз от дома до школы и выберите самый безопасный маршрут. При этом сами никогда не нарушайте Правил дорожного движения, - призывают сотрудники ГИБДД.

Также автополицейские обращаются к водителям: проезжая мимо школ, детсадов, остановок, будьте всегда готовы к появлению маленьких пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле женщину случайно закрыли в торговом центре
В алтайском поселке строят детский сад-ясли
6-летнего мальчика придавило футбольными воротами на Алтае
Жительница Алтайского края украла и раздарила родственникам ландшафтные фигуры
Академия фигурного катания открылась в Барнауле
В Барнауле в результате ДТП погиб молодой водитель
Главу Заринска торжественно проводили в отставку
На Алтае американский фермер собирает деньги на покупку авто
Из-за поломки российской «Газели» израильтянин задержался на Алтае
Алтай-Кокс организовал летний отдых детей заводчан
ВТБ выпустил более 12 миллионов карт «Мир»
Как самостоятельно определить фальшивую водку
В Барнауле сбили 14-летнюю девочку
В Бийске на детской площадке заметили двух змей
65 дворов Барнаула уже сделали комфортными
День города в Рубцовске 2019 будут отмечать три дня
Веселые и находчивые «Дети лейтенанта Шмидта» попросили губернатора помочь с театром эстрады