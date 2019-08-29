Где в Алтайском крае появятся камеры фиксации нарушений ПДД

СЕГОДНЯ 14:23 2019-08-29T14:23:01+03:00

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До конца года в Барнауле, Рубцовске и Бийске появится новые камеры фиксации нарушений. В том числе это касается центра краевой столицы, где нередко происходят аварии из-за любителей погонять.

- Тема так называемых «летчиков» на проспекте Ленина сейчас не актуальна. Уже подписан приказ об использовании мобильных средств фиксации нарушений правил дорожного движения (скоростемеры). Мы использовали, в том числе передвижные. Эффективности от них пока нет, потому что проводится много ремонтных работ на проспекте Ленина. Когда они закончатся, мы проведем исследование организации дорожного движения, сделаем выводы и примем меры, - говорит начальник управления ГИБДД по Алтайскому краю Владислав Перцев.

Кроме того уже решен вопрос об установке стационарных мобильных комплексов фото и видеофиксации нарушений. В частности камеры появится на пересечении злополучного перекрестка проспект Ленина – улица Гоголя. О нем мы не раз слышали из сводок ДТП.

- Причем там будут фиксироваться нарушения правил проезда перекрестка, а также превышения установленной скорости, - добавляет полицейский.

Всего же в ближайших планах установка шести комплексов фиксации нарушений. В частности на пересечении улицы Аванесова и переулка Кауфмана, Попова и Энтузиастов, Павловского тракта и Советской Армии, проспекта Ленина и улицы Матросова. Также комплексы появятся в Бийске и Рубцовске.

- Также в районе пересечения Ленина и Матросова будет меняться организация движения, потому что добавляется еще одна полоса. Так как система там уже стоит, в ее работу будут вноситься изменения, - говорит Владислав Перцев.

ИСТОЧНИК KP.RU