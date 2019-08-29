2019-08-29T11:58:06+03:00
Общество

Число аварий сокращается в Алтайском крае

Анна СЕМИНА
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Число ДТП сокращается в Алтайском краеЧисло ДТП сокращается в Алтайском краеФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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С начала года в Алтайском крае на спад пошло количество аварий, в том числе с жертвами и ранеными.

В нашем регионе цели и задачи, установленные в рамках федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 гг.», за прошедшие семь месяцев текущего года определенно были достигнуты.

- По отношению к 2012 году число погибших должно было сократиться на 24%, но фактически упало на 43,9%. Так в целом с начала 2019-го в крае количество ДТП уменьшилось на 2,78%, число погибших также сократилось на 4,61%, пострадавших – на 1,87%, - говорит начальник управления ГИБДД по Алтайскому краю Владислав Перцев.

В Барнауле за это время было официально зарегистрировано 610 аварий, что меньше на 9,4%, чем в тот же период годом ранее. 21 человек, к сожалению, получил травмы, не совместимые с жизнью. Но и в этом пункте отмечается снижение - чуть больше 19%.

- Немного стабилизировалась обстановка по ДТП с участием пьяных водителей. С начала года зафиксировано 138 аварий. В прошлом году за это время произошло 155, - говорит полковник полиции. – При этом число погибших в таких происшествиях сократилось на 41,5% - 24 человека, ранены – 206 (меньше на 1,4%).

Также в последнее время остро стоял вопрос по аварийности с участием пассажирского транспорта. В этом направлении полицейские проводили целый комплекс профилактических мер, и это принесло свои плоды. Число ДТП, произошедших по вине водителей автобусов, сократилось на 23,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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