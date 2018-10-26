2018-10-27T12:31:47+03:00
Происшествия

Стала известна личность одного из подозреваемых в убийстве Михаила Седова

Это 21-летний студент аграрного университета
Иван ОЛЕКСЮКДарья САВЕНКО
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21-летний Евгений21-летний ЕвгенийФото: Личная страница Вконтакте
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В Барнауле стала известна личность одного из подозреваемых в убийстве 38-летнего Михаила Седова. Им оказался 21-летний студент аграрного университета Евгений. Официального подтверждения этой информации от следственных органов пока нет.

Изъяли телефон

Сейчас Евгений не выходит на связь. Как рассказали его знакомые, у парня изъяли телефон, он не доступен уже не первый день. Напомним, сегодня стало известно, что суд избрал меру пресечения для двух подозреваемых по делу о похищении и убийстве Седова. На заседании присутствовала жена погибшего, она не стала рассказывать подробностей, сославшись на просьбу следователя пока не разглашать информацию. По ее словам, парни сидели за решеткой с опущенной головой.

Напомним, вечером 2 октября в гаражном кооперативе на Малахова, 107 неизвестные напали на Михаила Седова, ударили его тяжелым предметом, засунули в багажник его же автомобиля - Subaru Trebeca - и увезли в неизвестном направлении. Позднее его машину обнаружили в районе поселка Власиха. Два дня пропавшего мужчину искали полиция, следователи и волонтеры. 5 октября тело Михаила с проломленным черепом и множеством ножевых ранений нашли в районе Пионерского озера.

Есть версия, что парни хотели угнать автомобиль Седова, который стоял заведенный возле гаража, но не рассчитали силу.

Интересно, что близкие задержанного парня не верят в его причастность к убийству. У подозреваемого молодого человека была девушка. Где был Евгений в тот вечер, когда напали на Седова, она не знает. На днях они расстались – поссорились из-за пустяка. При этом, по словам девушки, в его поведении не было ничего необычного. Также она сообщили, что у Евгения не было проблем, из-за которых он мог бы решиться на преступление.

Вместо послесловия

Последний раз Евгений был в сети 24 октября. На фотографиях в соцсетях – красивый молодой парень с умными глазами. На его странице в контакте фотографии с бывшей девушкой – со словами «I love you». Судя по публикациям, у него была хорошая семья - отец, мать и младшая сестренка. Кстати, студент даже пытался честно заработать и нашел подработку недалеко от дома в боулинге в «Европе».

На стене романтичный статус – «Power is in the truth» («Сила в правде» – прим.авт.). Еще одно сильное вссказывание на латыни вытатуировано на спине - "Omnia quae volo adipiscar - «Добиваюсь всего, чего хочу».

Если его вина в похищении и убийстве человека будет доказана, лучшие годы его жизни пройдут за решеткой.

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По словам источника в правоохранительных органах, сейчас поиски Седова продолжаются, задействовали всех, кого могли, но шансов, что парень жив, мало. Одна из рабочих версий произошедшего – непреднамеренное убийство (далее)

В Барнауле нашли мертвым похищенного Михаила Седова

В Барнауле нашли тело похищенного Михаила Седова. По словам волонтеров, его тело обнаружили в районе Пионерского озера. Информацию подтвердили в краевом Следственном комитете (далее)

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