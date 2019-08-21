Детские сады и школы Алтайского края к новому учебному году готовы

С 29 июля по 16 августа в Алтайском крае проходила приемка образовательных учреждений к предстоящему учебному году. Все были допущены к приему детей.

Недочеты устранили

По информации администрации Барнаула, в текущем году для проведения различных ремонтных работ из бюджета только краевой столицы было выделено 119,5 млн рублей, в том числе на капитальный ремонт – 80,2 млн рублей, на текущий – 7 млн рублей, на благоустройство – 10,8 млн рублей, на мероприятия по энергопрограмме – 21,5 млн рублей.

Тем не менее, приемки без проблем не бывает. Те или иные специалисты находят недочеты.

- В этом году было выдано 120 предписаний и все мы выполнили, - рассказывает Андрей Муль, председатель комитета по образованию города Барнаула. – Как правило, пожарные находят какие-то недочеты, связанные с горючестью материалов, которые нужно убирать на путях эвакуации. Это может быть и линолеум, и масляная краска стен, шторы либо так называемая «одежда» сцен. Роспотребназдор находит свои нарушения. В основном они связаны с освещением. Также специалисты берут пробу воздуха. Если есть недочеты, то надо улучшить вентиляцию либо менять лампы. Школа не может быть не принята к 1 сентября. В таком случае – это чрезвычайная ситуация.

Именно поэтому приемка начинается с конца июля и длится три недели. За это время, как правило, школы успевают устранить недоработки.

Новые места

Продолжается в регионе работа по вводу в эксплуатацию новых школ. Сейчас это одна из важнейших задач. Особенно остро проблема нехватки мест стоит в больших городах и молодых развивающихся кварталах.

- В 2019 году запланирован ввод в эксплуатацию нескольких объектов. В частности это новый корпус на 300 учащихся в Калманской средней общеобразовательной школе. Срок окончания работ – 12 сентября. Также буден введен в эксплуатацию пристрой на 100 учащихся к зданию Ключевской школы №1. 30 ноября его уже должны открыть. В селе Покровка Локтевского района завершаются работы в объединенном здании школы и детского сада, - говорит Лариса Терновая, заместитель министра образования и науки Алтайского края.

Что касается Барнаула, то в январе этого года уже была открыта одна новая школа - №135. Еще одна откроется только в самом конце года – в декабре.

- Это будет школа №136 на Взлетной, 85. Более 60% работ на данный момент на объекте уже завершена, - уточняет Андрей Муль. – Да, есть проблемы в новых кварталах – сдается много жилья, куда в основном, заезжают молодые семьи с детьми, а школ пока нет. Им приходится отдавать детей в соседние кварталы. Происходит переполненность школ. Если бы параллельно с жильем сдавалась новая школа, то это снимало бы определенную социальную напряженность.

Очередь для всех одна

Чтобы попасть именно в ту школу, куда хочется, порой родителям до сих пор приходится занимать очередь с ночи. Но, по словам специалистов, смысла в этом нет никакого.

- Занимать очередь у школы совершенно необязательно. Для всех действует электронная запись. Поэтому родителям гораздо проще и быстрее всю процедуру провести дома, сидя за компьютером, - объясняет Лариса Станиславовна. - Существует две контрольные точки по приемке в первый класс – 1 февраля и 1 июля. В первую дату происходит зачисление детей по месту жительства, а во вторую – для тех, кто хочет записаться в другую школу. Если у родителей нет возможности записаться через интернет, то да, тогда он может прийти лично. В этом году оба этапа прошли спокойно.

Кстати, в этом году впервые за парты сядут 9250 ребят. Нехватка мест в некоторых районах была, так как произошла некоторая миграция населения, и число будущих первоклашек заметно увеличилось в сравнении с прогнозами. Но несмотря на это, даже сейчас в школах есть свободные места.

- Если родитель, который претендовал на поступление в определенную школу, получил отказ, он должен обратиться в комитет по образованию, и там ребенку определят школу. В пиковые дни у нас доходило до 300 подобных заявлений, сейчас – максимум пять в день, - говорит Муль. – Так что все дети будут обучаться, никого в очередь на следующий год не поставят. Если же в процессе появятся места в школе поближе к дому, то ребенка можно будет перевести.

Специалисты подчеркивают – смысла занимать очередь у школ нет. В любом случае вас точно также внесут в электронную базу.

В одну смену

Что касается вопроса обучения в одну смену, то с сентября на нее перейдут уже 82,5% школьников Алтайского края. В целом же переход будет осуществляться поэтапно: так с 1 сентября 2019 года в первую смену начнут учиться все десятиклассники, с 1 сентября 2021-го – начальная школа – с 1 по 4 классы. С 2025 года – перейдут все остальные.

- Что касается пятидневной недели, то это абсолютная прерогатива образовательной организации. Все зависит от правильного построения учебного плана. Это не зависит от введения второго иностранного языка. Это зависит только от того, какое решение примут все участники образовательного процесса: учителя, родители, дети. Сейчас в Алтайском крае достаточно много школ, которые остались на пятидневке даже при введении новых предметов, - добавляет Лариса Терновая.

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