Алтайские школы не перейдут на шестидневную учебную неделю
Школы Алтайского края не перейдут на шестидневку. Об этом рассказал министр образования края Максим Костенко.
Как пояснил Костенко, все школы края будут работать в том же режиме, как и в прошлом году. А это около 57% по пятидневной системе, остальные по шестидневной, пишет «Бийский рабочий».
- Более того, определять, пять дней или шесть учатся дети, школа может самостоятельно, соблюдая СанПиН, - добавил министр образования Алтайского края.
Еще один волнующий жителей региона вопрос – обучение во вторую смену. И тут все будет зависеть от наполняемости школ. Эта проблема наиболее актуальна для Барнаула, Новоалтайска, Бийска и Рубцовска.
- В этом году мы частично продвинулись в решении этого вопроса. Все десятиклассники будут учиться в первую смену, а это порядка 10 тысяч школьников. В ближайшее время будет введено порядка 1100 дополнительных мест, и можно смело говорить о том, что мы решаем вопрос ликвидации второй смены, - заверил Максим Костенко.
К слову, чтобы все дети учились в первую смену, в Алтайском крае должны появиться ещё 40 школ с наполняемостью 1000-1100 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU