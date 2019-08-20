2019-08-20T04:20:34+03:00
Общество

Алтайские школы не перейдут на шестидневную учебную неделю

Юлия ЕВГРАФОВА
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1 сентября1 сентябряФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Школы Алтайского края не перейдут на шестидневку. Об этом рассказал министр образования края Максим Костенко.

Как пояснил Костенко, все школы края будут работать в том же режиме, как и в прошлом году. А это около 57% по пятидневной системе, остальные по шестидневной, пишет «Бийский рабочий».

- Более того, определять, пять дней или шесть учатся дети, школа может самостоятельно, соблюдая СанПиН, - добавил министр образования Алтайского края.

Еще один волнующий жителей региона вопрос – обучение во вторую смену. И тут все будет зависеть от наполняемости школ. Эта проблема наиболее актуальна для Барнаула, Новоалтайска, Бийска и Рубцовска.

- В этом году мы частично продвинулись в решении этого вопроса. Все десятиклассники будут учиться в первую смену, а это порядка 10 тысяч школьников. В ближайшее время будет введено порядка 1100 дополнительных мест, и можно смело говорить о том, что мы решаем вопрос ликвидации второй смены, - заверил Максим Костенко.

К слову, чтобы все дети учились в первую смену, в Алтайском крае должны появиться ещё 40 школ с наполняемостью 1000-1100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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