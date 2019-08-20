Школьные линейки в Алтайском крае перенесли на 2 сентября

1 сентября – долгожданный для первоклашек и ненавистный для старшеклассников праздник – в этом году выпадает на воскресенье. Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе алтайского Минобра, торжественные линейки в День знаний перенесут на 2 сентября.

- Во всех школах Алтайского края линейки пройдут 2 сентября. Рекомендательные письма уже разосланы в организации, - отметили в министерстве.

Всего в сентябре за парты сядут 275 тысяч детей, из них более пяти тысяч – первоклассники. Все школы в крае готовы к началу нового учебного года. Комиссия по приемке работала с 22 июля по 16 августа. Как и в прошлом году, проверку прошли 1097 учреждений.

В новом учебном году образовательные организации продолжат работать в прежнем режиме. Ранее сообщалось, что они могут перейти на шестидневную неделю. Однако данную информацию опровергли: как и ранее, более половины образовательных организаций края будут работать по пятидневной системе, остальные - по шестидневке.

Кроме того, как сообщил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко на пресс-конференции, к 2025 году в крае появится еще 25 тысяч новых учебных мест: планируется построить 34 школы и 42 пристроя к действующим школам.

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