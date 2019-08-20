2019-08-20T12:37:48+03:00
Общество

В алтайских школах отменят второй обязательный иностранный язык

Юлия ЕВГРАФОВА
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В декабре этого года в Алтайском крае планируют отменить обязательное изучение второго иностранного языка. Этим решением поделился Максим Костенко, министр образования Алтайского края.

Так обучение второму иностранному языку является требованием современных федеральных стандартов (ФГОС). В аттестатах государственного образца эти предметы должны появиться уже в 2019 году.

Именно по этой причине алтайские восьмиклассники стали изучать второй иностранный язык. Его также возможно изучать с пятого или седьмого класса. На сегодняшний день второму иностранному языку обучаются приблизительно в 130 школах. Еще в 40 его начали изучать до того, как ввели в ФГОС.

По словам Максима Костенко, Министерством просвещения в декабре этого года будет утверждена новая редакция ФГОС. И в нем не предполагается обязательное изучение второго иностранного языка. Поэтому в каждой школе руководство будет само принимать решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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