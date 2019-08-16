2019-08-16T14:19:42+03:00
Спорт

Более 500 млн рублей потратят на подготовку этапа Кубка мира по гребле в Барнауле

Из них на одни только лодки заложено около 220 млн рублей
Анна СЕМИНА
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Строительство обводного каналаСтроительство обводного каналаФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле полным ходом идет подготовительная работа перед этапом Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ 2021 года. Это второй международный турнир, который состоится на местном гребном канале.

С опережением графика

- В настоящее время идет строительство мостового перехода и обводного канала. Работы ведутся в рамках подготовки к проведению этапа Кубка мира в 2021 году. На данный момент подрядной организацией выполнены работы по строительству опор, монтажу балок, выполняется верхнее покрытие мостового сооружения, выполнены работы по укреплению берега, - рассказывает министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. - Здесь мы применили инновационный пластиковый шпунт взамен металлического – это позволит прослужить достаточно долго и не подвергаться коррозии. Школе олимпийского резерва не придется тратить средства на его покраску и содержание. Сейчас выполняются работы по обустройству канала, по которому спортсмены после финиша должны будут снова выходить на старт – это соответствует мировым требованиям к проведению данных соревнований.

По словам министра, работы разделены на два этапа: в этом году подрядчик должен завершить работы по строительству мостового сооружения и обводного канала. За зиму намывной грунт площадок должен осесть, а весной стартует второй этап, который будет заключаться в благоустройстве. Срок окончания всех работ – 2020 год. На все строительство будет потрачено около 300 млн рублей. Это средства из краевого бюджета. Строительство идет с опережением графика, так что уже через месяц строительная техника может покинуть гребной канал до следующей весны.

Строительство обводного канала Фото: Анна СЕМИНА

Строительство обводного каналаФото: Анна СЕМИНА

Старый-новый мост

Если на этом объекте все более или менее благополучно, то вот с дорожной инфраструктурой могут возникнуть проблемы. Ближе всего и удобнее на гребной канал ехать по старому мосту, однако его состояние оставляет желать лучшего. И не исключено, что к моменту проведения этапа Кубка мира, работы по его восстановлению не успеют завершить.

- Мы будет стараться сделать максимально быстро. Да, мы заходим в реконструкцию, и как она пойдет, как пойдет разборка старого моста мы не знаем. Оптимальный вариант – мы успеем закончить ремонт и будем заезжать на канал по старому-новому мосту. Если не успеем – есть второй вариант – заезжать через Новоалтайск. Там есть дорога, которая соответствует всем требованиям, - добавляет Александр Дементьев.

Другая проблема – дорога, которая ведет непосредственно к каналу. Прошлогодний опыт проведения Кубка чемпионов показал, что она не способна справиться с тем объемом зрителей, которые приезжают посмотреть на соревнования по гребле. Также на тот момент были проблемы с парковкой.

Строительство обводного канала Фото: Анна СЕМИНА

Строительство обводного каналаФото: Анна СЕМИНА

- Одна площадка под парковку уже готова, как завершится берегоукрепление канала – будет создана еще одна площадка, - говорит министр транспорта. – В будущем она сможет вместить полторы тысячи автомобилей. Что касается дороги, то она находится в муниципальной собственности, и мы сейчас должны привести ее в нормативное состояние. В местах для разъезда, скорее всего, будут предусмотрены «карманы» для того чтобы машины разъезжались. Расширяться она не будет.

При необходимости будут рассматриваться варианты с организацией временной парковки. Не забыли все заинтересованные структуры решить вопросы касаемо размещения зрителей непосредственно на соревнованиях. В частности, есть предложения собрать на противоположной стороне канала трибуны, которые после закрытия турнира можно будет разобрать и использовать на других городских мероприятиях.

Строительство обводного канала Фото: Анна СЕМИНА

Строительство обводного каналаФото: Анна СЕМИНА

Закупка инвентаря

Только по предварительным оценкам в рамках этапа Кубка мира Барнаул посетят около тысячи спортсменов, из них порядка 300 – это параспортсмены.

- Для нас – это дополнительная ответственность, - говорит министр спорта Алексей Перфильев.

Со своей стороны профильное ведомство в ближайшее время будет озабочено другой составляющей предстоящего турнира – требуется закупить инвентарь – лодки.

- Сейчас мы все же стараемся использовать федеральный ресурс для того чтобы это не было большой нагрузкой на краевой бюджет. Нас интересует приобретение лодок, которые в дальнейшем можно было использовать и для проведения первенства Европы в 2023 году и первенства мира в 2024-м, а также в дополнение к этому – чемпионата и первенства России. Мы же делаем все это не ради одного мероприятия. Это запустит целую череду мероприятий, тренировочных сборов и т.д. – продолжает он.

Около 220 млн рублей потребуется на покупку Фото: Анна СЕМИНА

Около 220 млн рублей потребуется на покупкуФото: Анна СЕМИНА

Для того чтобы провести этап Кубка мира потребуется купить около 200 лодок. По предварительным подсчетам на это уйдет 220 млн рублей. Возможно, какое-то количество будет взято в аренду и тогда общее число дойдет до 400.

- Сейчас идет переговорный процесс с федеральным минспортом. Есть определенные программы, в которые мы заявились, но тот объем средств, которые в них заложен, он не покроет всю потребность, - добавляет министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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