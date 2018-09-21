"Кубок чемпионов" по гребле в Барнауле: кто стал победителем в первый день

СЕГОДНЯ 13:07 2018-09-21T14:31:34+03:00

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В Барнауле завершился первый соревновательный день «Кубка чемпионов» по гребле.

«Это событие планетарного масштаба», - только так и не иначе, организаторы называют этот турнир, и за эти дни возражений не было ни с чьей стороны.

– Барнаул впервые принимает такие масштабные соревнования по гребле на байдарках и каноэ как международный турнир «Кубок чемпионов», – подчеркивает значимость соревнований губернатор Алтайского края Виктор Томенко. – Невероятный интерес вызывают эти старты. Я хотел бы поблагодарить спортсменов из разных стран мира, благодаря участию которых мировой центр гребли на несколько дней переместился к нам, на Алтай. Выражаю благодарность Международной федерации каноэ, благодаря которой было принято решение о проведении здесь, в этом году, в Барнауле таких необычных стартов.

«Кубок чемпионов» по греблеФото: Тимофей Даудрих

Виктор Петрович также высказал надежду, что данные соревнования не только увеличат число болельщиков гребли, но и вполне могут привлечь к занятиям этим видом спорта молодежь, а где молодежь, там и результаты и они у Алтайского края уже есть. И буквально через пару-тройку лет, наши ребята точно также смогут участвовать в международных соревнованиях. Потенциал есть, а теперь еще есть и прекрасная спортивная база.

В Барнауле завершился первый день "Кубка чемпионов" по греблеФото: Анна СЕМИНА

– История алтайской гребли насчитывает 60 лет. Этому гребному каналу почти 40 лет. Можно сказать, что все эти годы федерация гребли и сами спортсмены мечтали, о том, что сегодня здесь уже произошло, – говорит Юрий Шамков, президент Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ. – Для нас это событие планетарного масштаба. Я хочу выразить словам благодарности в первую очередь спортсменам. Потому что они нашли время, возможность прилететь сюда из Канады, Великобритании, Португалии, Новой Зеландии, Австралии и других стран. Весь мир здесь. Сегодня вас видят и общаются с вами наши ребята, которые занимаются спотом в детско-юношеской школе и это замечательно. Я хочу чтобы все наши гости увезли отсюда кусочек тепла, радушия, которое мы сегодня вам здесь пытаемся дать. И, пользуясь случаем, хочу высказать свою мечту – хочу чтобы здесь прошел чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.

В Барнауле завершился первый день "Кубка чемпионов" по греблеФото: Анна СЕМИНА

Кстати, Томас Конецко, вице-президент Международной федерации каноэ, уже поддержал его в этой идее и пообещал, что попытается выдвинуть Барнаул в кандидаты на проведение мирового первенства. Дело за малым – сделать обводной канал.

В Барнауле завершился первый день "Кубка чемпионов" по греблеФото: Анна СЕМИНА

Авантюрные старты

Сегодня, в первый день соревнований, спортсменам предстояло преодолеть интересное испытание – гонки на 100 метров в миксе – это значит, что в одну лодку садятся мужчина и женщина. Пробные заезды уже раньше были, но официальными никогда не считались. Представители Международной федерации каноэ (ICF) надеются, что в скором будущем, этот формат сможет стать олимпийским видом.

Жеребьевка гребцов состоялась за день до старта соревнований, так что они успели опробовать новые лодки и барнаульскую воду. Однако будущие победители в каноэ-двойке Андрей Крайтор и Олеся Ромасенко признались, что буквально на старте поменялись местами. И не зря – рокировка только пошла на пользу – они стали первыми. Первыми победителями «Кубка чемпионов». И это теперь вошло в историю.

В Барнауле завершился первый день "Кубка чемпионов" по греблеФото: Анна СЕМИНА

- Это получилась очень авантюрная гонка. Такого формата в официальных соревнованиях нет. Мы встали с чистого листа. Причем утром, перед первым заездом, мы с Олесей поменялись местами и победили. Так что мы очень довольны, - говорит Андрей Крайтор.– У нас был слепой жребий, поэтому мы не знали, кто кому достанется в пару. Так получилось, что у нас оба правые гребца. Можно сказать, что Олеся вытолкала нас на «золото».

В Барнауле завершился первый день "Кубка чемпионов" по греблеФото: Анна СЕМИНА

- Так получилось, что я была на руле. Так что женское каноэ рулит! – улыбается напарница спортсмена Олеся Ромасенко. – Моя задача была держать лодку ровно и следить за Андреем – что он делает. Я очень рада, что мне попался такой веселый и креативный напарник. Он помогал мне настраиваться на заезд, где-то, где надо притормаживал, где-то наоборот бодрил.

Ребята признаются, что у них была стратегия – финишная линия и ничего другого и пересечь ее надо было только первыми и не иначе.

В Барнауле завершился первый день "Кубка чемпионов"Фото: Анна СЕМИНА

- Мы не видели конкурентов, мы действительно хотели выиграть, - продолжает Крайтор. – Для меня было принципиально выиграть здесь, на Алтае, в Барнауле и я очень счастлив.

Что касается второго вида соревнований – байдарки, то в ней победителем тоже стал представитель Алтайского края Кирилл Ляпунов, а также участница из Польши Марта Вальчикевич.

Напомним, что соренования комментировал сам Дмитрий Губерниев. Также мероприятие посетил известный легкоатлет Сергей Шубенков.

«Кубок чемпионов» по греблеФото: Тимофей Даудрих

«Кубок чемпионов» по греблеФото: Тимофей Даудрих

«Кубок чемпионов» по греблеФото: Тимофей Даудрих

«Кубок чемпионов» по греблеФото: Тимофей Даудрих

«Кубок чемпионов» по греблеФото: Тимофей Даудрих

«Кубок чемпионов» по греблеФото: Тимофей Даудрих

«Кубок чемпионов» по греблеФото: Тимофей Даудрих

«Кубок чемпионов» по греблеФото: Тимофей Даудрих

«Кубок чемпионов» по греблеФото: Тимофей Даудрих

«Кубок чемпионов» по греблеФото: Тимофей Даудрих

«Кубок чемпионов» по греблеФото: Тимофей Даудрих

«Кубок чемпионов» по греблеФото: Тимофей Даудрих

«Кубок чемпионов» по греблеФото: Тимофей Даудрих

«Кубок чемпионов» по греблеФото: Тимофей Даудрих

«Кубок чемпионов» по греблеФото: Тимофей Даудрих