Мировая элита гребли собралась в Барнауле

СЕГОДНЯ 10:55 2018-09-20T10:56:01+03:00

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Алтайский край выиграл право первым принять уникальные соревнования по гребле – «Кубок чемпионов», где соберутся исключительно победители крупнейших турниров.

– Я просто хочу всех поздравить с тем, что у нас в Алтайском крае пройдет необычное событие. Оно новое и в нашем регионе соревнования такого уровня пройдут впервые. Мы даже специально пообщались с историками, и они подтвердили, что такое в крае впервые, – говорит Елена Лебедева, начальник управления спорта и молодежной политики. – Впервые к нам приедет такое количество именитых спортсменов – 19 участников Олимпийских игр, из них два чемпиона, пять призеров, чемпионы мира… При этом впервые из Барнаула будет идти прямая трансляция на «Матч ТВ» и Eurosport. Еще один приятный момент, что комментировать соревнования будет Дмитрий Губерниев. Так что будет много всего интересного, хотелось бы, чтобы пришло много болельщиков. Мы устроим большой семейный праздник.

Действительно, помимо основной спортивной программы, будет еще и развлекательная – конкурсы с призами, музыкальная пауза от диджеев, показательные выступления на SUPах, лодках-драконах и вейкбордах, концерт Владимира Кислова, фейерверк и, конечно же, розыгрыш специального приза для болельщиков – автомобиля. Принять участие в нем смогут все. Главное условие – наличие специального пронумерованного браслета. Его можно получить на входе на территорию гребного канала.

"Кубок чемпионов" в БарнаулеФото: Анна СЕМИНА

Новый формат

Что касается именно идеи проведения «Кубка чемпионов», то организаторы, коими является Международная федерация каноэ (ICF), решили проводить его ежегодно в разных частях мира.

- На первые соревнования претендовали не только Россия, но и Китай, Канада, Венгрия. Нас в тот момент, когда шел отбор, поддержала Всероссийская федерация гребли. Так что для нас это настоящее событие. Мы рассчитываем на то, что после этих соревнований наш гребной канал будет жить, развиваться и самое главное, что дети будут заниматься этим спортом, и будут показывать результаты, - говорит Юрий Шамков, президент Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Дистанции, которые предстоит пройти участникам, тоже нестандартные. Обычно на соревнованиях гребцы проходят 200, 500, 1000 или 5000 метров. Оставлять какую-то из них будет нечестно – посчитали организаторы. И выбрали нечто среднее – 100 и 350 метров. Помимо этого будут гонки смешанного типа – мужчина и женщина в одной лодке.

- MIX – это нововведение, которое будет тестироваться в Барнауле. Скорее всего, в будущем он также будет включаться в официальные соревнований и войдет в олимпийскую программу, - говорит Аднан Алиев, член ICF, финалист Олимпийских игр в Пекине. – Что касается дистанций, мы взяли 100 метров потому что это более быстрая дистанция и она с точки зрения зрелищности будет интереснее для болельщиков. Вторая дистанция - 350 метров – тоже интересна. Мы выбрали среднее между короткой и длинной, а так как в ней будут соревноваться и спринтеры и стайеры, то не будет понятно кто выиграет. Все будут находиться в равных условиях.

Кстати, что интересно, участники смешанных гонок до последнего не будут знать, кто с кем сядет в лодку. Не исключено, что российский гребец, к примеру, окажется в паре с представительницей Японии или Великобритании. Все решит жребий.

Представлять Алтайский край будут четыре спортсмена: Александр Дьяченко, Андрей Крайтор, Ирина Андреева, Кирилл Ляпунов.

Гонки на «Кубке чемпионов» пройдут 21 и 22 сентября на гребном канале в Барнауле (Новосибирский тракт, 23).

Программа соревнований

21 сентября

MIX байдарка-двойка, MIX каноэ-двойка

10.00 – Предварительные заезды

10.45 – Четвертьфиналы

11.20 – Полуфиналы

12.00 – Финалы

13.00 – Торжественное открытие соревнований

22 сентября

Байдарка-одиночка (мужчины, женщины), каноэ-одиночка (мужчины, женщины)

10.00 – Предварительные заезды

11.40 – Четвертьфиналы

16.00 – Показательные выступления на SUP, драконах, вейкбордах

17.00 – Полуфиналы

17.55 – Финалы

19.00 – Торжественное закрытие

19.30 – Розыгрыш автомобиля и праздничный концерт

20.45 - Салют